大棋盤｜醫委會改革須解決「刻意拖延」 增透明度屬必要一步

醫委會一宗拖延逾16年的個案，前日終在公眾注目下有裁決，2009年的雙非男嬰腦癱案，涉事醫生薛守智被裁定專業失當，停牌9個月。醫委會過往被批評如同「獨立王國」，處理投訴欠缺透明度、拖延太長，傾向保護醫生多於公眾利益。政府提出循五大方向改革醫委會，稱期望可加快個案調查，但是否有方法完全杜絕疑似「刻意拖延」情況？

今次案件之所以引起社會極大爭議，是因為研訊前後拖延16年，責任源於醫委會及秘書處監督不力，加上被告申請押後獲接納，最後竟一度成功「輕輕放下」，後果要由投訴人去承受。這似乎向社會釋出訊息，只要利用程序刻意拖延研訊，最後便可以「過骨」，但這樣的黑箱作業並不為法治社會所接受。

醫委會投訴程序長年存在漏洞，積非成是，雙非嬰腦癱案恐怕只是冰山一角。若今次個案不是傳媒廣泛報道，引來政府介入，說不定會石沉大海。

政府回應裁決時指，即將提交立法會的醫委會改革，集中五方面，其中第二、三項提及「加強秘書處專業及行政支援」及「醫委會可就研訊程序發出實務指示，並就申訴處理不同階段的程序訂立並公布時間指標」，這兩招看似是針對醫委會投訴處理拖延問題。醫衛局早前提到，目標是個案由申訴至研訊的時間可由以往平均42個月，縮減至29個月。

不過「設立指標」只是第一步，更深層次問題在於醫委會在處理申訴個案過程中，能否做到公正透明，以防有人濫用機制拖延程序。昨日電台節目中，協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌正正點出問題的核心：既然醫委會研訊小組審視證供後發現被告有責任，且批評其證供不誠實，足以證明薛守智所犯的錯誤嚴重，那為何同一個研訊小組，去年卻可以輕率接納辯方「永久擱置」的要求，如此兒戲？

彭鴻昌向筆者進一步解釋，研訊小組去年決定永久擱置研訊時，理據薄弱，沒解釋為何秘書處拖延這麼久，就跳到結論，同意辯方所指稱案件「對被告有壓逼性」，但就完全忽略公眾利益因素，做法嚴重欠缺透明度。最終發生重大轉折撤回決定，小組亦沒有解釋當初法律顧問有否錯誤地引導醫委會，因此較合理推測是，若然沒有政府介入這個外力因素，是不可能促使其覆核決定。

他指難以確定今次案件中，涉事醫生有否「刻意拖延」研訊試圖避過責任，但客觀現實是由於秘書處疏忽、醫委會監督不力，案件長時間石沉大海，而被告出於自身利益考慮，亦不可能主動詢問「你幾時告我呀」，對拖延情況或「樂見其成」。他認為政府擬就「不同階段程序」設立時間指標方向正確，但當局需更清晰地說明具體涉及甚麼程序、每個程序再涉及哪些細節、違反時間指標有何後果等，防止再有人利用程序漏洞，行拖延之實。

花16年時間始處理一宗醫療失誤個案，從任何角度看都是不合理。醫療是涉及人與人近距離接觸、攸關生死的服務，一旦欠缺完善投訴機制，後果嚴重。正所謂「能力越大責任越大」，醫生享受崇高社會地位與經濟收入，自然亦要面對相應的監督，莫等到受害者家屬壓力爆煲，做出傷害自己或他人的極端行為，社會才懂得痛定思痛。

聶風

