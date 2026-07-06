李家超與中國人民銀行行長潘功勝會面 就經濟金融議題交流意見

行政長官李家超今日（6日）與中國人民銀行行長潘功勝會面，就經濟金融議題交流意見。李家超表示，國家「十五五」規劃支持香港鞏固提升國際金融中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能，構建大宗商品交易生態圈。特區政府正全速編制香港第一個五年規劃，積極把握國家「十五五」規劃帶來的重大機遇，推動國際金融中心高質量發展。

特區政府會善用香港獨特優勢 增強香港國際金融中心競爭力

他強調，特區政府會繼續善用香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，持續推動與內地金融市場互聯互通，促進兩地資金雙向流動，進一步增強香港國際金融中心的競爭力。

李家超說，香港是三大國際金融中心之一，亦為全球最大的離岸人民幣業務樞紐和最大的跨境財富管理中心。在國家支持下，香港穩步拓展離岸人民幣業務，持續豐富人民幣產品生態圈。香港會繼續與內地深化協作，全力促進人民幣資金在離岸市場更高效流通，服務國家穩慎扎實推進人民幣國際化。

李家超表示，特區政府正積極推動香港發展國際黃金交易市場，建立香港黃金中央清算系統，吸引黃金現貨在香港進行儲存、清算和交割，帶動交易、風險管理、保險、倉儲、物流等相關服務發展，逐步構建完善的黃金交易生態圈。特區政府會繼續聯同內地有關機構及業界推進相關工作，完善香港黃金市場的基建和配套，向金融市場多元發展注入新動能，為國家金融強國建設貢獻香港力量。

財政司司長陳茂波和財經事務及庫務局局長許正宇亦有出席今日的會面。