羅淑佩出席心光南音音樂會 讚揚視障生非遺演出觸動人心︱Kelly Online

文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前一星期內兩度到訪香港太空館，出席「心光地水南音－韻樂傳城音樂會」。該活動獲康文署非物質文化遺產資助計劃支持，為心光盲人院暨學校的視障學生提供南音培訓及演出機會。羅淑佩盼藉此推廣傳統非遺文化，並呼籲社會各界加強支持視障群體。

康文署資助視障生傳承非遺

羅淑佩在社交平台撰文表示，年初首訪心光盲人院暨學校時已欣賞過學生表演，並與校方探討政府政策如何更有效協助視障群體，期望活動能讓學生認識香港非遺的深厚歷史與中華傳統文化。

創新南音兒歌打破憂怨

她介紹道，南音或地水南音是嶺南文化一個重點代表，是一門歷史悠久、充滿韻味的說唱傳統表演藝術，於2017年納入「香港非遺代表作名錄」，歷史上多由視障或失明人士演唱或伴奏。羅淑佩指出，南音因無詳細樂譜，反而更便於失明人士學習。演出者楊恩華的原創歌曲《瞽者說》細訴親身體會與辛酸，字句觸動人心。她亦讚揚學生以南音創新演繹兒歌《我是一個大蘋果》，打破了南音傳統的憂怨感，並感謝心光不遺餘力協助視障兒童「打開心眼」，期望社會各界共同支持群體並推廣傳承。

圖片來源：羅淑佩fb