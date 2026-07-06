施政報告2026︱陳曼琪提6大方向及89項建議 涉北都河套建設及國際法律服務等

立法會G19今日（6日）會見行政長官，選委界議員陳曼琪就首份《香港五年規劃》及《2026年施政報告》向特首李家超提交建議。陳曼琪以「凝心聚力拼經濟，公平正義惠民生」為總目標，提出6大方向、89項建議，涵蓋人口發展、廉潔社會、獅子山精神、國際法律服務、經濟競爭力及北都河套建設。

陳曼琪倡六大方向包括：

（一）完善人口發展戰略，促進人口高質量發展。

（二）鞏固廉潔公平社會，嚴厲打擊圍標、串標、賄賂。

（三）發揮獅子山精神，奮發向上流動。

（四）鞏固香港國際法律及解決爭議服務中心。

（五）拼經濟、謀發展，提升香港國際競爭力。

（六）發揮內聯外通優勢，加快北都河套建設發展。

陳曼琪《香港五年規劃》十大重點建議：

1.完善人口發展戰略，設立「人口戰略專責委員會」，統籌及執行跨局政策，促進高質量發展。

2.制定《香港婦女全面發展藍圖》，建設良好家庭家教家風。

3.研究修例規管惡劣天氣下攜帶16歲以下兒童進入高危地點的疏忽照顧行為（追風逐浪）。

4.研究立法制定《招標投標法例》，嚴厲打擊圍標、串標、賄賂。

5.支援中產家庭，增設「首次置業」印花稅豁免。

6.促進香港養老金融市場，豐富養老金融產品，引導保險資金支持安老基建，惠及香港長者。

7.設立司法機構法官培訓學院，培訓本地法官。

8.就法律AI及司法科技應用建立監管框架與專業指引，推動制度化發展。

9.加大對中小型律所及青年大律師開拓海內外市場的支援力度。

10.爭取擴大「港資港法」至大灣區其他城市，鼓勵內地仲裁機構落戶北都，建設香港新型經濟國際仲裁樞紐。

陳曼琪《2026年施政報告》十大重點建議：

1.精準規劃幼兒中心分布及增加社區暫託服務名額，加快增加0至2歲獨立幼兒中心服務名額。

2.盡快識別及全面落實「獨居長者、雙老家庭數據庫」。

3.優化「綜援長者入住廣東院舍試驗計劃」，宣傳推出體驗團。

4.增設「聘用外籍家庭傭工免稅額」。

5.優化樂妍站服務，完善中西醫基層醫療的婦科服務。

6.加强保護兒童，加快研究提高虐兒罪行的最高罰則。

7.推動青年「學業、就業、置業、創業」向上流動生態，供應更多青年宿舍、興建青年設施大樓及青年創業基地等。

8.提高小額錢債審裁處的最高申索額，由現在的7.5萬元增至10萬元。

9.推出「法律科技基金2.0」及「法律科技設備免稅額」，資助中小律所及年青大律師購置人工智能應用，降低轉型門檻。

10.加快修訂《仲裁條例》，明確訴訟、仲裁、調解三者協同互補、構築完整的多元爭議解決體系。

