大灣區涉外審判人才研修班開班 林定國 : 助力構建大灣區涉外司法人才協同培養機制

由香港國際法律人才培訓學院與廣東省高級人民法院合辦的大灣區涉外審判人才研修班今日（6日）在廣州展開。律政司司長林定國和廣東省高級人民法院院長張海波在研修班開班儀式上致辭。林定國指，今次是培訓學院繼與最高人民法院及上海市高級人民法院合辦培訓項目後，專門為粵港澳大灣區及周邊省份的法官而設，進一步深化香港與內地的司法交流，對應國家《十五五規劃綱要》中提及要增強區域發展協調性，鞏固提升大灣區高質量發展動力源作用，助力構建大灣區涉外司法人才協同培養機制。

研修班為期3日 逾百名大灣區及周邊省份資深法官參與

研修班為期三日，來自廣東省，以及廣西、海南、湖南等鄰近省份的32個城市、68家法院中專責處理涉外及破產審判的超過100名資深法官參與。研修班通過專題講座與交流對談，聚焦討論香港普通法制度及擔保法在涉外審判中的實務應用，並邀請香港高等法院原訟法庭法官和多名資深法律界人士授課，提升學員處理跨境案件的能力。

培訓學院將繼續善用香港中英雙語普通法制度和國際化格局，為香港、中國內地及其他司法管轄區，特別是「一帶一路」沿線地區的法律界人士提供能力建設、知識和經驗分享平台，促進國際法律人才交流，鞏固香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心地位，打造香港成為能力建設中心，在國家涉外法治建設中更好發揮作用。