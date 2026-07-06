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遊艇經濟︱田北辰指「北艇南下」高消費力群組絕對幫到香港 倡大嶼山南建高級遊艇泊位碼頭

政情
更新時間：14:09 2026-07-06 HKT
發佈時間：14:09 2026-07-06 HKT

實政圓桌召集人田北辰在社交平台發文，指一直主張香港應走高端路線，「粵車南下」固然有所幫助，但仍需配合「特許專額」才能發揮最大效益。他認為未來極具發展潛力的是遊艇經濟，因「北艇南下」這類高消費群體來港可駐留數天，在旅遊旺季時更無需爭奪酒店房，其消費力絕對能切實幫助香港經濟。

倡大嶼山南建高級遊艇泊位碼頭 與南大嶼度假村相輔相成

田北辰強調，最關鍵的是提供可供停泊的碼頭。這將會形成一個可供出租或購買泊位的產業。他指出，雖然香港目前25米以下的船位非常充足，但25米以上的泊位卻嚴重不足。隨着越來越多人偏向選擇25米以上的遊艇，導致目前的泊位價格被越炒越高，而這正正是高端經濟的體現。

他建議政府主動開發相關的基礎建設，例如建造防波堤並在內裡提供大量泊位，再讓財團投標興建碼頭，藉此發展餐飲與購物等周邊產業。艇主可在碼頭購買泊位，性質如同置業，且遊艇泊位的價格比房屋便宜得多。艇主一旦購入泊位便會經常來港，從而帶動消費；他們前往市區消遣至深夜，亦可直接返回船上，無需再經小艇接駁。

對於具體的選址，田北辰表示除了目前正在規劃的紅磡、港島南及南丫島外，政府應著手物色更多合適的地點。不過，他對機場的選址持保留態度，認為該處水質欠佳且有噪音，吸引力一般。相反，他認為大嶼山南面擁有極大空間，將來發展的南大嶼度假村，正與高級遊艇碼頭相輔相成，同樣能有效帶動其他行業的發展。

內地遊艇來港限制多 減低留港意欲

田北辰分析現時限制，指出目前內地遊艇來港，即使取得許可證入境，若無法尋獲私人會所的船位（由於數量極少且經常爆滿），便只能固定停泊在某一處，無法自由往來其他地點。若艇上人士欲前往其他地方，必須依靠小艇接駁；如果計劃在周末到訪多個不同的沙灘，在現行制度下更是無法實現。他認為這種局限性太大，會令旅客的意欲大打折扣。

雖然政府即將推出新措施，允許取得許可證的遊艇自由往來不同地點，數天內可到訪多個沙灘停泊，並在夜間指定五個區域供預約過夜。田北辰對此表示支持，但他認為這依然遠遠不夠。因為遊艇始終只能停泊在海面，出入非常不便；當旅客到市區消遣至深夜，返回遊艇時仍需依賴小艇接駁，局限性依然很大。這可能導致旅客在來港後迅速離去，不願多作停留。

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