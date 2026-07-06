政商重量級人物現身立法會午宴 前主席范徐麗泰及曾鈺成重遊舊地 梁愛詩、譚惠珠等出席

立法會今日（6日）舉辦嘉賓日午宴，讓部分議員可宴請業內人士或相關好友到立法會，今次是近年最多重量級嘉賓聚首一堂，包括兩名立法會前主席范徐麗泰及曾鈺成。被問到回來立法會的感受，曾鈺成坦言已退下來多年，不便再說了。亦有多人邀請范徐麗泰，在其擔任主席時所拍的相片下合照「打卡」。

范駿華與母親范徐麗泰齊現身

據了解，勵進教育中心理事會主席兼選委界議員范駿華，因應勵進教育中心成立十周年宴請理事會成員到立法會，包括其母親范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩、前警務處處長李明逵及蕭澤頤、前立法會法律顧問馬耀添。

譚惠珠、譚耀宗等重量級嘉賓出席

據悉，立法會主席李慧琼同樣宴請多名重量級嘉賓，包括曾鈺成、前全國人大常委譚耀宗、香港基本法委員會前副主任譚惠珠、前民政事務局局長劉江華、全國港澳研究會顧問劉兆佳、前港區全國人大代表葉國謙。立法會秘書處秘書長衛碧瑤帶眾人參觀立法會。

另外，亦有議員請全國人大代表鄺美雲、全國政協常委施榮懷、全國政協兼廠商會會長盧金榮、現任會德豐地產主席兼香港地產建設商會執委會主席梁志堅、地產及建造界前議員龍漢標。

記者、攝影：郭詠欣