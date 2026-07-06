保安局青年領袖赴延安研學 鄧炳強冀港青傳承「延安精神」為國家和香港貢獻一己之力

保安局局長鄧炳強今日（6日）在社交平台發文表示，保安局十多名青年領袖上周參加研學團前往陝西延安。鄧炳強說，今次研學團別具意義，同學不單止上課領悟延安精神，體會「實事求是、為人民服務」的真諦，更加走入小學支教，為當地小學生傳授知識。他們亦親身下田勞作，向村內長者送上關懷和陪伴。

同學親身下田勞作 向村內長者送上關懷

鄧炳強收到他們在延安的相片，見到他們認真投入的表情，與小學生、老人家打成一片，表示感到很欣慰。他指近年保安局積極安排青年到內地體驗學習，今次延安之行，正值中國共產黨成立105周年，趁機會可讓這群青年更深刻體會黨的奮鬥歷程和建國歲月，更有機會與當地小學生一同舉行升旗儀式，共賀共產黨成立105周年。

鄧炳強期待他們「學成歸來」 將延安精神薪火相傳

鄧炳強說，正如國家主席習近平在周年大會上指出，促進香港長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求，香港需要更好融入國家發展大局。青年就是民族復興生力軍，香港青年更要拓寬視野，深刻認識國家發展，以行動踐行服務和承擔，勇敢擔當時代重任。他期待他們每一位「學成歸來」，將延安精神薪火相傳，為國家和香港未來貢獻一己之力。

保安局十多名青年領袖上周參加研學團前往陝西延安。

他們亦親身下田勞作，向村內長者送上關懷和陪伴。

保安局局長鄧炳強收到他們在延安的相片，見到他們認真投入的表情，與小學生、老人家打成一片，表示感到很欣慰。

圖片：鄧炳強FB