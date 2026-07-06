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大棋盤︱黃錦輝「紅牌離場」 補選料耗9,000萬公帑 修例「遞補」一勞永逸？

政情
更新時間：08:37 2026-07-06 HKT
發佈時間：08:37 2026-07-06 HKT

立法會開局僅半年，便有人中途掉隊，黃錦輝因醉駕事件辭任立法會，是新選制下首位因個人操守問題辭職的議員。黃錦輝自行執包袱，對立法會形象有止損作用，但又再次「打少一人」。對於補選與否，政界看法迥異，但普遍預料政府不會為一個席位補選，待明年特區政府換屆後處理。亦有人提議應修例，在選委會界別引入類似港區人大的遞補機制，慳水慳力。

《立法會條例》規定議席出缺後21天內需刊憲，選管會須在合理情況下依法安排補選，法例上只要任期多於4個月就可作補選。不過上屆黃元山轉跑道加入政府後，當局一直沒有安排補選，議席懸空3年直至換屆。

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黃錦輝「紅牌離場」 政府無誘因花錢辦補選

2022年政府換屆，4名選委界議員辭任加入熱廚房，政府同年底安排補選，根據政府數字，補選共花費約9,000萬元，主要包括租場、投票和點票站、員工開支等，黃錦輝就是透過這是補選首度躋身立法會。

對於補選，行會成員湯家驊近日指若條件允許，應盡量補選；但全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，今次議員離職涉不當行為，倘再因補選議席花費公帑，會引起部分人不滿，從而引起別有用心人士炒作。

另一行會成員認為，兩種說法都無錯，視乎從法制角度或政治後果出發，以政府過去處理手法，政治考慮通常佔先。他指當年黃元山辭職，政府尚且不補選，今次黃錦輝自行「紅牌離場」，政府無誘因為了一個議席勞師動眾，以免招人話柄。

2022年補選贏家之一、新民黨何敬康向筆者表示不用急於補選，可待明年政府換屆再打算，若有人加入政府再一次過安排，更符成本效益；加上明年底港區人大換屆選舉，選民背景高度重疊，屆時可協同處理。他說當年補選期間正值人大選舉，部分界別的見面會可合併，選委先見人大候選人，再與補選候選人會面，「如果得幾丁友，根本無可能召集到咁多選委出嚟」。

目前港區人大選舉辦法與選委界類近，採取全票制，排列總票數選出當選者，而港區人大倘出缺，會按未當選的候選人得票順序依次遞補。人大選舉公布結果時，會一併公布最高票的3位落選人，進入候補名單。

有兩名港區人大代表表示，立會直選與功能界別屬單票制，不同候選人的代表群眾不一樣，未必適合直接遞補，但選委界是全票制，最高票落選者亦有一定代表性。今次立會議席出缺來不及處理，但長遠可考慮修例引入遞補安排。

全國港澳研究會顧問譚耀宗。
全國港澳研究會顧問譚耀宗。

遞補機制曾惹爭議 惟政治環境已變

政府2011年曾提出立法會出缺遞補機制，若有議員辭任將不作補選，由最高票數的落選名單替補（後來改為同名單下一人），當時為防止出現2010年反對派「五區總辭」的政治行動，但爭議太大，最終只禁止辭職者半年內再參選。現時政治環境已截然不同，若能減省公帑，社會對誰人遞補亦似乎無所謂，是否應考慮修例？

前全國人大常委譚耀宗認為遞補建議值得研究，尤其選委界席位較多，高票落選者亦有一定認受性，而現實上未必每次有議員出缺都能補選，若修例在下屆議會起引入遞補機制，可更有效填補空缺。但他提醒，人大與立法會選舉是兩個不同制度，行政上不能混為一談，亦可能會有部分黨派傾向培養新血參加補選，政府要仔細考慮利弊。亦有議員指，落選人在選舉後可能已另有高就，是否願意「後備入替」是疑問。

近日政圈談論應否補選，不約而同稱「少一個唔少」，其實背後也反映了另一個問題：立法會是否需要90名議員？

聶風

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