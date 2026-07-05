生產者責任制擬擴至電動車電池、膠樽及紙包飲品盒 謝展寰：今年內諮詢立法會

特區政府致力推廣減廢回收，立法會去年已通過相關條例草案，透過訂立共同法律框架及附屬法例，簡化日後在生產者責任制下增設產品類別的立法程序。環境及生態局局長謝展寰表示，政府現正就電動車電池、塑膠飲料容器及紙包飲品盒的責任制諮詢業界，預計今年內會諮詢立法會環境事務委員會。

謝展寰今日（5日）在網誌中回顧上任4年的工作，提到政府在2024年4月實施首階段「走塑」以來，連鎖食肆逾八成外賣顧客不再索取即棄餐具，預計每年可節省逾6,000萬套。為配合減塑工作，環境保護署去年推出「非塑膠容器試驗計劃」，目前已有近百個餐飲品牌、涵蓋逾1,300間分店，及近30家供應商參與。署方正持續整合數據及意見，協助業界優化產品設計和供應鏈，以務實態度推進減塑目標。

擬諮詢電動車電池等生產者責任制

此外，立法會去年已通過相關條例草案，透過訂立共同法律框架及附屬法例，簡化日後在生產者責任制下增設產品類別的立法程序。政府現正就電動車電池、塑膠飲料容器及紙包飲品盒的責任制諮詢業界，預計今年內會諮詢立法會環境事務委員會。

謝展寰又指，政府已定下在2035年達成「零廢堆填」的目標，並正從源頭減廢、分類回收及轉廢為能三管齊下，向目標邁進。他指出，雖然本港暫緩了實施垃圾收費，但市民在減廢回收方面的意識和參與度有增無減。透過增加回收配套及加強公眾教育，香港成功扭轉廢物棄置量長期上升的趨勢。

回收網絡覆蓋逾九成人口

目前全港回收網絡覆蓋廣泛，18區設有超過800個公共回收物收集點，配合鄉郊約820套路邊回收桶以及住宅和工商樓宇的回收桶，整體回收網絡已覆蓋全港超過九成人口。廚餘回收方面，全港設有約1,900個住宅智能廚餘回收桶及約260個公眾回收點，服務覆蓋約七成人口。公共屋邨亦已有174條邨實現「一座一桶」，佔整體公共屋邨約79%，預計今年底前會完成所有公共屋邨的智能廚餘桶設置。

環境及生態局已在本財政年度啟動為期五年的減廢回收計劃。該計劃將從提升回收網絡、善用科技以及優化物流系統三方面著手，全面優化和提升回收設施，以提高減廢的成本效益及運作效率。