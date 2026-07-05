Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生產者責任制擬擴至電動車電池、膠樽及紙包飲品盒 謝展寰：今年內諮詢立法會

政情
更新時間：23:19 2026-07-05 HKT
發佈時間：23:19 2026-07-05 HKT

特區政府致力推廣減廢回收，立法會去年已通過相關條例草案，透過訂立共同法律框架及附屬法例，簡化日後在生產者責任制下增設產品類別的立法程序。環境及生態局局長謝展寰表示，政府現正就電動車電池、塑膠飲料容器及紙包飲品盒的責任制諮詢業界，預計今年內會諮詢立法會環境事務委員會。

謝展寰今日（5日）在網誌中回顧上任4年的工作，提到政府在2024年4月實施首階段「走塑」以來，連鎖食肆逾八成外賣顧客不再索取即棄餐具，預計每年可節省逾6,000萬套。為配合減塑工作，環境保護署去年推出「非塑膠容器試驗計劃」，目前已有近百個餐飲品牌、涵蓋逾1,300間分店，及近30家供應商參與。署方正持續整合數據及意見，協助業界優化產品設計和供應鏈，以務實態度推進減塑目標。

擬諮詢電動車電池等生產者責任制

此外，立法會去年已通過相關條例草案，透過訂立共同法律框架及附屬法例，簡化日後在生產者責任制下增設產品類別的立法程序。政府現正就電動車電池、塑膠飲料容器及紙包飲品盒的責任制諮詢業界，預計今年內會諮詢立法會環境事務委員會。

謝展寰又指，政府已定下在2035年達成「零廢堆填」的目標，並正從源頭減廢、分類回收及轉廢為能三管齊下，向目標邁進。他指出，雖然本港暫緩了實施垃圾收費，但市民在減廢回收方面的意識和參與度有增無減。透過增加回收配套及加強公眾教育，香港成功扭轉廢物棄置量長期上升的趨勢。

回收網絡覆蓋逾九成人口

目前全港回收網絡覆蓋廣泛，18區設有超過800個公共回收物收集點，配合鄉郊約820套路邊回收桶以及住宅和工商樓宇的回收桶，整體回收網絡已覆蓋全港超過九成人口。廚餘回收方面，全港設有約1,900個住宅智能廚餘回收桶及約260個公眾回收點，服務覆蓋約七成人口。公共屋邨亦已有174條邨實現「一座一桶」，佔整體公共屋邨約79%，預計今年底前會完成所有公共屋邨的智能廚餘桶設置。

環境及生態局已在本財政年度啟動為期五年的減廢回收計劃。該計劃將從提升回收網絡、善用科技以及優化物流系統三方面著手，全面優化和提升回收設施，以提高減廢的成本效益及運作效率。

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
14小時前
00:58
超強颱風巴威︱中央氣象台：中心風力達17級 詳解對香港影響 周五六「食下沉」新界或高見38°C
社會
10小時前
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
00:34
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
突發
4小時前
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
影視圈
7小時前
第72期六合彩，將於今晚進行新一期攪珠。資料圖片
六合彩︱頭獎$1300萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
2小時前
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
投資理財
12小時前
巴拉圭傳奇門將芝拉華特（Jose Luis Chilavert）。法新社
世界盃2026︱巴拉圭傳奇門將芝拉華特調侃「法國隊是非洲隊伍」 法國足協主席譴責
即時國際
6小時前
中年好聲音4｜「東方不敗」尹景順未紅先驕性格寸？ 回覆網民「不要看我」 反被指EQ高獲力撐
中年好聲音4｜「東方不敗」尹景順未紅先驕性格寸？ 回覆網民「不要看我」 反被指EQ高獲力撐
影視圈
4小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
2026-07-04 15:06 HKT
姚明16歲女兒近照高過爸爸肩膊目測身高逾2米 籃球名將近年暴脹至200公斤健康惹憂心
姚明16歲女兒近照高過爸爸肩膊目測身高逾2米 籃球名將近年暴脹至200公斤健康惹憂心
影視圈
8小時前