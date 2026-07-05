撰文談《四渡》 羅淑佩勉年輕一代銘記革命先烈付出︱Kelly Online

為紀念紅軍長征勝利90周年，重大革命歷史題材史詩電影《四渡》7月1日在香港上映。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今午（5日）抽空入場觀賞，指電影令她想起兩度在北京參觀黨史博物館時，在館內觀看的沉浸式影片，該影片帶領參觀者置身於浮橋之上，親身感受紅軍戰士在猛烈轟炸下，抱着受傷同志渡河的艱苦戰況與無比勇氣。羅淑佩勉勵年輕一代銘記革命先烈付出，把愛國精神傳承下去。

她又指，為配合國家「十五五」規劃，特區政府正全速編制首份《五年規劃》。文體旅局將積極籌劃在北部都會區建設展現國家發展和成就的博物館，將紅軍長征「四渡赤水」等波瀾壯闊的歷史呈現給香港市民。

羅淑佩今日在社交平台撰文指，今年「七一」早上，中共中央總書記習近平在「慶祝中國共產黨成立105周年大會」上發表重要講話，全面回顧了中國共產黨團結帶領全國各族人民不懈奮鬥的光輝歷程，深刻闡述了開闢實現中華民族偉大復興正確道路的艱辛與成就，並展望黨和人民事業發展前所未有的光明前景。

建黨初期，革命先烈走過了極度崎嶇及非凡艱辛的道路。他們憑着救國救民的信念與鬥志，不惜付出生命和汗血，以無懼犧牲的決心和大智慧取得最終勝利，建立新中國。這段可歌可泣的歷史，很大程度上縮影在二萬五千里的「長征」之中。

觀看《四渡》憶北京參觀經歷 崇敬先烈勇氣

羅淑佩今午抽空觀看電影《四渡》，該片講述紅軍在1935年初長征之際，四次渡過赤水河的歷史。在1935年1月首次渡河時，戰情極為凶險激烈，戰士們在兵凶戰危之下，以人手用附近鄉村找來的民居門板搭成浮橋，場面感人至深。

羅淑佩表示，這部電影非常值得觀看，其中搭建浮橋的場景，更令她想起於2023年及2024年兩度在北京參觀黨史博物館時，在館內觀看的沉浸式影片。該影片帶領參觀者置身浮橋之上，親身感受紅軍戰士在猛烈轟炸下，抱着受傷同志渡河的艱苦戰況與無比勇氣。羅淑佩坦言，兩次觀看均感到十分震撼，對革命烈士的肅然起敬之情亦油然而生。

電影的結尾預示了當年紅軍對新中國的期盼。正如習近平所指，現時中國人民已把命運牢牢掌握在自己手中，並正以自信、自立、自強的姿態闊步邁向更美好的未來。羅淑佩認為，作為新一代的中國人，在感到自豪之餘，更應銘記革命先烈的付出，將熱愛國家和人民的精神好好傳承下去。

積極籌建北都新博物館 加強愛國主義教育

習近平在重要講話中強調，促進香港和澳門的長期繁榮穩定，是實現中華民族偉大復興的內在要求。在中央政府的強大後盾支持下，香港正穩步邁向「由治及興」的新里程。

特區政府目前正全速編制首份《五年規劃》，以主動對接國家的「十五五」規劃，抓緊龐大機遇，從而更好地融入和服務國家發展大局。其中，文化體育及旅遊局將秉持奮發有為的精神，全力推動文化、體育和旅遊的融合。文化推廣方面，該局將加強愛國主義內容，包括積極籌劃在北部都會區建設展現國家發展和成就的博物館，將「四渡」等波瀾壯闊的歷史呈現給香港市民，特別是年輕一代，為實現中華民族偉大復興的宏偉目標貢獻香港力量。

圖片來源：羅淑佩fb