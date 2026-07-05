何永賢：睹南寧艦和衡陽艦規模龐大裝備精良 體會到軍強才能國安︱KellyOnline

房屋局局長何永賢表示，過去幾天參與了兩個活動，看到過去內憂外患、積貧積弱的中國開啟了翻天覆地的歷史巨變，也感受到國家歷經磨難鬥志彌堅，千錘百鍊更加堅強。

何永賢在社交平台表示，上星期五（7月3日）參加了南區慶祝中國共產黨成立105周年活動，與香港航海學校的學生一起參觀香港抗戰及海防博物館，由了解「八路軍香港辦事處」的成立開始，到香港如何幫忙接收和轉運海外華僑給予正在內地抗戰的八路軍和新四軍的捐款和物資，還有包括藝文界在內的社會各界如何募集善款物資去支援同胞，大家的團結和熱誠，到今日看依然令人動容。

她指，看到傷痛的日佔時期歷史，當中仍有不少抗日烈士的故事振奮人心，也令大家倍加珍惜今日得來不易的和平。走遍不同展區，就像走了一趟時光隧道，而這條路中國人越走越踏實，在最後一個展覽廳看到今日解放軍的實力，令大家更有安全感和信心。正如中共中央總書記習近平日前在「慶祝中國共產黨成立105周年大會」上所說：「今天，中國人民已經把命運牢牢掌握在自己手中，正以自信、自立、自強的姿態闊步邁向更加美好的未來。」

何永賢指，這種實力也再次在上周四開始展示在香港市民眼前。當日，她和多位局長一起到昂船洲軍營，一睹國家自主研發建造的海軍導彈驅逐艦南寧艦和導彈護衛艦衡陽艦，更有機會登上衡陽艦參觀。衡陽艦規模之大，停泊着直升機，裝備之精良，站在其中不禁驚嘆，更令她們慶幸有如此強大的國家。

此外她提到，解放軍海軍筆直的站姿、堅定的眼神，也是國家軍強國安的體現。期待見證祖國如期實現建軍一百年奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，為維護世界和平與發展作出更大貢獻。