孫東：本港創科生態基本成形 河套區首批土地已招標 將設生物樣本過境「白名單」

創新科技及工業局局長孫東今日（5日）在電視節目《講清講楚》上表示，本港創科發展經過四年努力已基本成形，各項數據均呈增長趨勢。他透露，河套港深創科園首批四幅土地已於上月底開始招標，未來一至兩個月將推出第二批。在促進深港資源流動方面，當局正與內地商討設立生物樣本過境的「白名單」及綠色通道。

創科開支及初創數目穩步上揚

孫東在回顧本港創科進展時指，香港正全力推進「國際創科中心」及「國際高端人才高地」的建設。數據顯示，2024年本港創科開支達517億港元，按年增長9%，佔本地生產總值（GDP）1.63%，他預期相關比例將持續上升。此外，本港初創企業數目已增至逾5,200間；而製造業及新型工業化佔GDP的比例，亦由去年的3.8%預期提升至今年4%或以上。

河套區招標不以地價為單一標準

針對河套區的發展，孫東表示市場對首批招標的四幅土地反應積極，當局主要鎖定人工智能、生命健康、量子科技及芯片等高科技領域企業。他強調，批地並非「價高者得」，政府更看重企業能帶來的整體經濟效益及技術實力，包括會綜合考量地價及企業業績（採用雙信封制）。在企業來源方面，他預計進駐企業將涵蓋尋求國際化的內地高新企業，以及來自歐美、澳洲等地的海外公司，目前兩大園區新進駐的企業中，已有約15%來自海外。

推動「四流」：設過境綠色通道與中試線

為進一步促進深港兩地「人才、數據、物資、資金」四流，孫東特別提到生物樣本過境的安排。當局正推進設立「白名單」和「綠色通道」制度，以大幅縮短審批時間，並計劃在河套區內建立專門的生物樣本儲存中心及數據算力中心。

在推動新型工業化方面，政府已資助傳統產業建立超過130條智能生產線。微電子研發院將於今年底設立碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）兩條具世界級水平的中試線，預計明年可為業界處理至少50宗試產要求，協助解決研發到量產的樽頸問題。

面對地緣政治及海外制裁的挑戰，孫東強調香港具備靈活應變的能力。當局一直鼓勵創科界推行供應鏈及合作網絡多元化，避免過分依賴單一經濟體。他重申，香港將繼續發揮自身基礎科研優勢，積極拓展全球創科合作。