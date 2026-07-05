陳茂波：可在三方面加速推進做深做實 以「只爭朝夕」精神貢獻香港力量

財政司司長陳茂波表示，上周三（7月1日）「慶祝中國共產黨105周年大會」在北京隆重舉行，中共中央總書記、國家主席習近平發表了重要講話，明確指出「促進香港、澳門長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求」。在中央堅強領導和支持下，香港正踏入更繁榮發展的未來。香港的命運一直與祖國緊密相連，可以在三方面可以加速推進，做深做實，以「只爭朝夕」的精神，為中華民族的偉大復興貢獻香港力量。

國家持續跨越挑戰穩步發展 為香港打開新的空間

陳茂波在網誌表示，國家儘管身處紛繁複雜的國際環境，面對不同的內外挑戰，但在中國共產黨帶領下，國家持續跨越挑戰且穩步發展，每一階段、每一個跨越，都為香港打開新的空間；香港的每一步發展，都離不開國家的堅實支撐。

他指事實證明，香港既是國家發展的受益者，更是國家戰略推展的貢獻者。香港必須將「一國兩制」下幾代人努力打拼的制度、國際化、金融和專業優勢，結合國家穩步高質量發展所帶來的新機遇，轉化為新發展階段裡服務國家發展大局更扎實、更長遠的持續貢獻，這亦將造就香港未來的新增長曲線。

回歸29年 多方面工作已奠下了堅實基礎

陳茂波指，具體來說香港有三方面可以加速推進，做深做實。包括：推動人民幣國際化和金融市場互聯互通，未來將加大力度鼓勵企業在貿易與投融資上更多使用離岸人民幣，並與區內更多央行加強協作。本周二舉行的香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇，除了討論香港債券市場發展，重點亦包括離岸人民幣市場的發展；其次是參與國家現代化產業體系建設，若能把香港的基礎研究、人才、資金、國際創新資源和市場網絡，與粵港澳大灣區以至全國的產業能力和應用場景更高效協作，香港可望為國家現代化產業體系建設發揮更積極力量；還有以國際化和專業服務能力，支持更廣泛的區域和全球合作。

陳茂波稱，香港回歸29年，過去多方面的工作已奠下了堅實基礎，擁有着領先優勢。在中國共產黨的堅強領導下，國家正在中國式現代化的道路上昂首邁步、堅定前行。香港作為這條路上一個獨特的節點，既有能力、更有責任和信心，以只爭朝夕的精神，為中華民族的偉大復興貢獻香港力量。