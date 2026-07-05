余偉文憂不同股市或有大調整 AI估值泡沫隨時破裂 會做好監控及應變

香港金融管理局總裁余偉文提醒，要高度警惕不同股市可能出現大調整，尤其擔憂「AI估值泡沫破裂」與「地緣政治引發通脹、推高利率」兩大風險產生疊加效應，呼籲市民在投資上必須謹慎行事，而金管局會繼續做好監控及應變，以「厚底子」迎戰市場波動。

余偉文今早（7月5日）在電台節目表示，面對變幻莫測的國際金融市場，個別新興市場尤其在財政紀律不嚴的地區，可能因利差拉大而面臨本幣大貶與波動。而全球科技巨企投入數以千億計美元進行 AI 基礎建設，部分融資高度依賴私募信貸（Private Credit）或舉債，且部分屬透支未來數年的估值。AI 能否成功商業化帶來相匹配的收入，仍屬未知之數。

香港銀行體系防禦底子深厚

因此余偉文指，金管局正嚴密監察資金流向，香港銀行體系的資本充足與流動性極強，防禦底子深厚，足以抵擋區內地緣情緒的負面傳導，甚至能在風暴中發揮「安全港」角色吸引資金。現時不同的股票市場如此亢奮，要高度警惕股市會否出現大調整，擔憂當股市出現調整時，又遇上地緣政治引發通脹、推高利率，兩大風險就會擴大疊加風險衍生，若再加上不同國家、地方的財政問題，「會唔係下一個浪走埋嚟，會見到股市又跌，債市又跌，真係幾面打過嚟」。他呼籲市民在投資上必須謹慎行事，而香港底子要夠厚，所以金管局會做好監測及要有足夠的應變來迎戰市場波動。

推進人民幣國際化 必須深耕細作

另外，國家在「十五五」規劃中提出要「建設金融強國」的宏偉藍圖，並歸納出「六個強大」指標。余偉文強調，香港憑藉獨特優勢，可在其中多個領域作出重大貢獻，特別是在「強大的貨幣」（推動人民幣國際化）與「強大的國際金融中心」兩大核心支柱上，香港將扮演不可或缺的樞紐角色。

余偉文表示，推動人民幣國際化並非一朝一夕之功，必須深耕細作。要人民幣國際化就需要有流動性，金管局與人民銀行的本幣互換與人民幣資金安排額度，已由1000億元大幅提升至2000億元，香港作為樞紐，可以將人民幣輻射至國際，而目前已至少輻射至12個國家和地區。他說中東及東盟亦已開始使用人民幣作貿易結算，強調對本港銀行是潛在商機。

要推廣落地應用 積極研究解決痛點

其次要推廣落地應用，金管局已聯同各大銀行緊密合作，推動「一條龍」無縫服務；完善資本市場 ，為海外企業手中積存的人民幣提供高效的投資出路，建構完整的人民幣外循環；以及強化金融基建，令使用人民幣如同使用美元一樣方便。

不過他指，現時人民幣在海外使用上仍有一些痛點要解決，例如貨幣之間「直兌」時，兌換率仍偏高等，正積極研究解決方法。

相關新聞：

對接國家「十五五」 推動國際金融中心高質量發展

人民幣國際化有望提速 明年可溫和升值

