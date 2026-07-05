遭美國制裁6年 鄧炳強：無意要求美方撤銷 「美國治安比較緊張，很多槍擊案」

保安局局長鄧炳強接受電視節目專訪期間，被問到會否爭取美國撤銷制裁，他表明無意如此做，認為美國有槍擊案、治安較為緊張，前往的意欲不大。

鄧炳強指，國安法實施至今已拘捕逾四百人，當中有二百多人被檢控，定罪率達九成以上，反映工作有成效。政府今年內分別提出修訂國安法實施細則、設附屬法例，他指一直有向外國商會等做解說工作，而因為香港有安穩的環境，令營商更加容易，「我最記得近期有研究香港美國商會覺得有94%人認同我們，對於香港的法治有信心。」

鄧炳強指就算未來中美關係回暖，也無意要求撤銷制裁。

本屆政府完善國安相關法例，完成23條立法。

保安局局長鄧炳強。

鄧炳強：制裁與否不在自己控制範圍 僅「少少生活不便」

鄧炳強因《香港國安法》，遭到美國制裁已近6年。他指就算未來中美關係回暖，也無意要求撤銷制裁：「我年輕時都去過美國，想看的也看了，其實我現在去美國的意欲也不大。美國治安比較緊張，很多槍擊案。」

他指美國制裁與否不在其控制範圍，但認為對自己沒什麼影響，「只是有少少生活不便而已」，相反制裁可能證明他做的工作正確，「他們（美國）懼怕我。」