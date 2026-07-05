Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遭美國制裁6年 鄧炳強：無意要求美方撤銷 「美國治安比較緊張，很多槍擊案」

政情
更新時間：09:50 2026-07-05 HKT
發佈時間：09:50 2026-07-05 HKT

保安局局長鄧炳強接受電視節目專訪期間，被問到會否爭取美國撤銷制裁，他表明無意如此做，認為美國有槍擊案、治安較為緊張，前往的意欲不大。

鄧炳強指，國安法實施至今已拘捕逾四百人，當中有二百多人被檢控，定罪率達九成以上，反映工作有成效。政府今年內分別提出修訂國安法實施細則、設附屬法例，他指一直有向外國商會等做解說工作，而因為香港有安穩的環境，令營商更加容易，「我最記得近期有研究香港美國商會覺得有94%人認同我們，對於香港的法治有信心。」

鄧炳強指就算未來中美關係回暖，也無意要求撤銷制裁。
鄧炳強指就算未來中美關係回暖，也無意要求撤銷制裁。
本屆政府完善國安相關法例，完成23條立法。
本屆政府完善國安相關法例，完成23條立法。
保安局局長鄧炳強。
保安局局長鄧炳強。

鄧炳強：制裁與否不在自己控制範圍 僅「少少生活不便」

鄧炳強因《香港國安法》，遭到美國制裁已近6年。他指就算未來中美關係回暖，也無意要求撤銷制裁：「我年輕時都去過美國，想看的也看了，其實我現在去美國的意欲也不大。美國治安比較緊張，很多槍擊案。」

他指美國制裁與否不在其控制範圍，但認為對自己沒什麼影響，「只是有少少生活不便而已」，相反制裁可能證明他做的工作正確，「他們（美國）懼怕我。」

最Hit
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
19小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
19小時前
亂換「美容花灑頭」隨時爆炸 專家拆解水溫飆至70度原因 消委會警告4類要小心
亂換「美容花灑頭」隨時爆炸 專家拆解水溫飆至70度原因 消委會警告4類要小心
家居裝修
4小時前
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
生活百科
2026-07-04 09:29 HKT
開心購物節2026開鑼！220+餐廳/超市/零售優惠合集 麥當勞/大家樂/百佳超市 另設79大樂悠咭專享折扣
開心購物節2026開鑼！220+餐廳/超市/零售優惠合集 麥當勞/大家樂/百佳超市 另設79大樂悠咭專享折扣
生活百科
17小時前
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
影視圈
19小時前
港女貪輕鬆想入行做保安 過來人踢爆無冷氣常態 加碼揭露「一致命風險」嚇退 網民識貨狂推另一「舒服筍工」｜Juicy叮
港女貪輕鬆想入行做保安 過來人踢爆無冷氣常態 加碼揭露「一致命風險」嚇退 網民識貨狂推另一「舒服筍工」｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
鍾景輝安息禮拜丨扶靈名單藏寓意 孫中山曾姪孫孫必勝送別摯友 杜琪峯謝君豪按排序致敬
鍾景輝安息禮拜丨扶靈名單藏寓意 孫中山曾姪孫孫必勝送別摯友 杜琪峯謝君豪按排序致敬
影視圈
19小時前
百佳超市限時優惠！買兩排汽水送金象米/包裝茶/火腿 一連6日門市/網店適用
百佳超市限時優惠！買兩排汽水送金象米/包裝茶/火腿 一連6日門市/網店適用
飲食
17小時前