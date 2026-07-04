張培剛觀塘順天邨辦事處啟動 回顧22年社區路 承諾盡力做好不負所託

民建聯立法會議員張培剛位於觀塘順天邨天榮樓的地區辦事處，於今日（7月4日）舉行啟動禮。張培剛在儀式上回顧自己22年的社區服務生涯，由最初在順利邨擔任義工，到擔任立法會議員。他感激一眾前輩、義工及市民的支持，並承諾將竭盡所能，繼續在議會內為市民爭取權益，不負選民所託。

回顧22年服務生涯 感謝多位前輩提攜

張培剛回望過去，形容自己十分幸運，並以歌曲《幸運就是遇到你》為喻，感激在人生每個階段都獲得不同人士的支持、鼓勵與幫助。他憶述，其社區服務生涯始於22年前，開始在順利邨擔任義工，隨後逐步服務順安邨和順天邨，並結識了許多熱心的街坊和義工。其後，張培剛轉往寶達邨服務，擔任該團體的會社幹事，至2007年，洪錦鉉當選區議員，張培剛則擔任其議員助理。

坦言自己並無亮麗優點

張培剛憶述於2010年加入民建聯，2015年起，首度參選並當選區議員，並於去年當選立法會議員。張培剛強調，不論選民在之前的選舉中投票支持哪一位候選人，各候選人均是愛國者同心治港。他坦言自己並無亮麗的優點，但承諾對於答應過市民的事情，必定會盡力做到最好，在議會中絕不辜負市民期望。

張培剛表示會繼續積極在議會內外發聲，致力保障本地僱員權益、爭取盡快重啟出售公屋的安排、改善地區交通問題，並推動東九龍線項目盡快上馬。他期望市民未來能繼續鞭策和提點他，並希望能與各界攜手，為國家、香港和社區貢獻力量。

李慧琼贊張培剛一步一腳印

立法會主席李慧琼指張培剛由競選起步，一步一腳印地由區議員晉身至立法會。她強調，這些成績和光環並非個人榮譽，而是團隊、政團、政府及社區領袖同心協力的成果。李慧琼勉勵他要加倍珍惜，並認真履行職責，積極為民發聲。

李慧琼表示，張培剛作為人力事務發言人，將會繼續密切關注就業市場的挑戰。

在出售公屋的議題上，李慧琼透露，不論是九龍東還是她本身服務的九龍中選區，居民在居民大會中均強烈要求當局允許購買公屋。她促請政府在《施政報告》中考慮相關訴求，並建議當局在《五年計劃》加入訴求，以逐步提升居屋及資助房屋的自置居所比例，回應基層市民的置業意願。

李慧琼倡引入先進科技 改善順天邨等舊區交通醫療

談及地區交通，李慧琼以依山而建的順天邨為例，指出該社區的地理環境與她服務的九龍中何文田及山谷區一脈相承，交通出行極為不便。雖然九龍東鐵路項目正全力推進，但她指出，社區內有許多長者居住，對交通便捷度與醫療配套有迫切需求。她促請政府引入更先進的科技及技術，並透露已邀請中國建築及其他社區領袖共同探討方案，期望透過科技解決山上社區的出行難題，讓長者同樣感受到交通便利。

她強調，雖然北部都會區的發展非常重要，但政府亦必須同步關注舊有社區的基層市民，妥善照顧長者的醫療與出行需要。

譚耀宗籲市民在五年規劃諮詢期內積極提出意見

民建聯會務顧問譚耀宗表示，重臨舊地感觸良多。他勉勵張培剛及地區團隊必須珍惜服務市民的機會，強調辦事處必須維持良好的服務質素，辦公室亦應準時開門、積極為居民排難解憂。他指出，民建聯的立法會議員均在地區工作了十多二十年，期望團隊能繼續秉持這份實幹精神，為社區帶來實質改變。

身兼香港再出發大聯盟秘書長的他提到，昨日(3日)面見行政長官時提及，再出發大聯盟應積極協助向市民解說香港的五年規劃如何對接國家《「十五五」規劃》。他強調，香港現正制訂的五年規劃關乎未來的發展方向，與市民的民生及整體經濟發展息息相關。相關的公眾諮詢期為期兩個月，並將於8月中旬完結。他呼籲廣大市民和街坊把握機會，在諮詢期內積極提出建設性意見，同心協力建設香港，並協助香港更好地融入國家「十五五」規劃的發展大局。

記者、攝影：李健威