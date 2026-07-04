黃錦輝酒駕辭職｜李慧琼 : 體現承擔責任 譚耀宗：需否辭政協自行考量 政制局 : 會與選委會溝通補選 

立法會選委界議員、中大工程學院副院長黃錦輝日前涉嫌於中文大學校園內撞車後一度不顧而去，被警方以涉嫌「酒後駕駛」等4罪拘捕。他於昨日（３日）發表聲明，宣布辭去立法會所有職務。

立法會主席李慧琼今日(4日)表示，黃教授辭職體現了他承擔責任，相信他的案件會依法依規在法院審理。立法會議員都知悉社會對公職人員有很高的期望，希望議員都吸取事件的經驗及教訓，更加謹慎要求自己在工作方面要盡職，亦要更加嚴謹要求自己的行為。至於補選則等待政府的安排。

李慧琼其後在另一個活動後表示，希望市民繼續支持、監督議員並提供意見，讓議員的工作能夠做得更好，共同建設更美好的社區。

譚耀宗：黃錦輝起初到後續處理都表現欠佳

全國港澳研究會顧問譚耀宗在今日(4日)一個活動後表示，黃錦輝的的行為確實「錯得好緊要」，包括起初到後續處理都表現欠佳，認為他必須為自身的錯誤承擔責任，且這是不應該出現的事，而議員必須謹言慎行，相信今次事件是深刻的教訓，期望類似事件不會再次發生，同時希望市民大眾能繼續支持立法會議員。

至於是否需要補選，他指目前出缺議席來自選舉委員會界別，對立法會的整體運作影響不大，坊間對於是否需進行補選有不同的聲音，故政府需要通盤衡量以作決定。被問及黃錦輝現時是否仍適合擔任全國政協職務，他指這取決於當事人自身的考量，因政協工作是為國家建言獻策，但其個人行為、言行及操守在各方面都有嚴格要求。

政制局 : 會與選委會保持溝通 按情況適時考慮安排

政制及內地事務局回應指政府察悉立法會主席已發表聲明，表示尊重黃錦輝的決定。政府會繼續與第八屆立法會衷誠合作，在行政主導和「愛國者治港」原則相適應下，行政立法共同建設更美好香港。政府亦會與選舉管理委員會保持溝通，並按實際情況適時考慮有關安排。

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