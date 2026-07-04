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李家超視察土力工程處緊急控制中心 引入AI與無人機技術強化防災應變

政情
更新時間：09:42 2026-07-04 HKT
發佈時間：09:42 2026-07-04 HKT

為應對即將來臨的颱風季節，政府多個部門正密鑼緊鼓地落實各項防風及防水浸措施。行政長官李家超日前聯同發展局局長甯漢豪及工務團隊，前往視察土力工程處緊急控制中心，了解該處在應對極端天氣上所應用的最新前沿科技，當中涵蓋人工智能、低空經濟以及衛星監測等技術，展現政府防患未然的決心。

研發人工智能預警系統 提升警告發放科學性

李家超今日(4日)在社交平台發文，指該緊急控制中心目前已全面落實應用多項頂尖科技，其中一項重點為土力工程處自主研發的「人工智能山泥傾瀉警告系統」。該系統透過整合本港多年的降雨數據、人造斜坡狀況以及過往的山泥傾瀉記錄，能夠實時且動態地估算山泥傾瀉報告的數目。提升了山泥傾瀉警告發放的科學性與準確度，有助當局及早作出防範。

轉化低空經濟試點成果 實現無人機超視距巡查

李家超又指，在發展局的統籌下，政府團隊成功將低空經濟「監管沙盒」的試點成果，轉化為名為「智翱（SmartAERO）」的跨部門無人機聯控管理平台。透過遠端控制的定點與車載流動機庫，該平台能執行超視距巡查任務，達成「人未到、車未到，無人機先到」的高效偵察。配合「聯合運作平台」，各政府部門能夠實時分享山泥傾瀉、水浸及道路事故等關鍵資訊，進一步加強了跨部門的緊急應變與協調能力。

結合大學衛星科研成果 推動政產學研聯動

除了本地研發的系統外，土力工程處亦正積極與本地多所大學展開合作，引入能夠穿透雲霧的衛星拍攝技術應用於防災工作上。此舉不僅提升了災害監測的效能，更成功讓大學的科研成果得以在實際場景中落地應用，成為政產學研聯動的良好示範體現。

責成各部門保持警惕 善用科技守護香港安全

面對極端天氣的威脅，各項應急工作顯得至關重要。李家超指已向各部門下達明確指示，要求各部門必須繼續保持高度警惕並克盡職守。他強調，各部門應善用各項創新科技，務求將自然災害帶來的風險減至最低，全力守護香港安全。
 

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