蔡傑銘：政府計劃年內籌辦黎家盈與香港市民「天地對話」

港深創新及科技園（河套香港園區）自去年12月底正式開園至今約半年，發展進度理想。創新科技及工業局常任秘書長、港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘表示，首批落成的三棟大樓中，兩棟濕實驗室科研大樓的樓面面積已全數租出。截至今年5月底，已有90家科技企業簽署租約並進駐，其中逾半數來自內地，更不乏國際龍頭及獨角獸企業。蔡傑銘又透露，政府正積極籌辦黎家盈與香港市民的「天地對話」。

推行龍頭帶初創計劃

蔡傑銘今（7月4日）在電台節目表示，港府正全速推進其餘五幢大樓的建設，目標在今年年底前全部落成。其中，作為園區地標的「一號綜合大樓」已順利平頂，在預租階段已租出超過七成位置。進駐首批大樓的90家科技企業背景多元，體現了香港「引進來、走出去」的優勢，包括內地企業佔 51%，本地企業佔35%，來自瑞士、南韓、芬蘭、法國及加拿大等的海外企業則佔14%。

企業結構重質重量，約有10間為上市或創科龍頭公司，如聯想、阿斯利康、華大及海辰儲能等，另有 69%至70%為初創企業。蔡傑銘強調，園區特意推行「龍頭帶初創」的計劃，讓龍頭企業帶領初創公司成長，同時由初創提供創新想法與服務。首度落戶香港進駐的企業中，有近一半是首次在香港設立據點。蔡傑銘直言，河套作為跨境創科合作物理平台的獨特優勢，是香港其他園區、甚至內地或海外園區都無法比擬的。

兩大範疇加強「中試轉化」

針對外界關注香港如何加強「中試轉化」，蔡傑銘坦言，以往本地科研成果往往直接流向內地製造，但若香港缺乏中試活動，創科人才便會流失。他表示政府正從兩大範疇着手解決，分別是土地規劃，及公用設施投資。包括河套香港園區面積為80多公頃，而未來落成的新田科技城將達 210公頃，更大規模的土地能容納高端的中試活動；以及政府已成立微電子研發院，暫時落戶元朗創新園，該院設有專做第三代半導體的公用生產線，以收費模式供有需要的企業進行小規模試產，大幅降低企業的研發成本，以完善創科生能態圈。

15億撥款建樣本庫與算力中心

為實現深港兩地園區「人員、物資、數據、資金」的便捷流動，深港雙方正制定「白名單」，確保合資格的科研人員使用。去年底已啟動興建西面跨河連接橋，將採用「白名單」及無感通關模式便利日常往返。蔡傑銘強調，雖然通關便利，但西面橋仍設有檢疫及海關大樓。若出現違規情況，未來會透過《北部都會區》專屬法例進行規管及法則處置。

中央、省、市已原則上支持內地數據及生命樣本在河套香港園區內自由流通。立法會昨日正式批准了37億元撥款，當中15億元 將用於建設園區的兩大公用設施，「生命樣本庫」及「小型超算中心」。蔡傑銘強調，這些敏感數據和生命樣本將嚴格保存於園區內，確保不會外洩。目前管理層正全速落實工作，收集實質應用場景，爭取在今年之內落實相關工作。

與黎家盈「天地對話」爭取年內舉行

他透露，港府計劃在今年之內，積極籌辦黎家盈與香港市民的「天地對話」，形式與對象正密切籌備中，務求越快越好。政府亦會在科學園及河套園區舉辦更多科普活動，激發新一代投身創科。

蔡傑銘稱，北部都會區以「創科、產業、大學城、移居、移業、移遊」為發展主軸，未來洪水橋及牛潭尾的大學城與醫學院，將與河套創科園相輔相成，人才跨境流通，將北都打造成香港未來的經濟核心引擎。



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