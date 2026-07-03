保安局國安互動劇場由校園延伸社區 鄧炳強冀將國安概念「貼地入屋」

由保安局推出的「國安互動劇場」今日（3日）在東九文化中心劇場舉行《國安家好社區食神大賽》啟動禮和公演。保安局局長鄧炳強表示，期望以話劇「貼地」的形式，令市民大眾掌握國安資訊。

鄧炳強冀國安概念「貼地入屋」

鄧炳強出席啟動禮致辭時表示，今年是香港回歸29周年，亦是中國共產黨成立105周年，維護國家安全是每一個香港市民「應有之義」。他指出，今次劇場透過日常生活故事，讓青少年了解國家安全的道理。鄧炳強續指，當局過往以「安仔」、「熊仔」漫畫為藍本，推出真人版校園劇場到各區小學演出，至今已有逾1萬名小學生觀賞。今日將劇場由校園延伸至社區，期望國安概念「貼地入屋」。

《國安家好社區食神大賽》設有問答及互動環節，故事同樣以「安仔」、「熊仔」為藍本，圍繞「食神大賽」展開，透過他們日常生活的小故事，去講解國家安全的大道理。