黃錦輝辭職︱政圈料不急於補選 待明年政府換屆後處理 譚耀宗斥酒駕「無得幫」：成件事錯晒

黃錦輝涉嫌酒後駕駛連撞兩車一事引起社會嘩然，他今日（7月3日）宣布辭去立法會職務，黯然結束議會生涯。本屆議會上任僅半年，便有人中途「掉隊」，跟上屆一樣又變回89人議會。對於會否安排補選，有建制中人直言，立法會本有90名議員，「少一個唔少」，上屆議會因為黃元山加入特首政策組，議席懸空了3年亦沒有補選，對議會運作亦不見有任何影響。

該建制中人又指，黃錦輝的議席來自選委會界別，選民人數少，搞一次補選動輒以千萬元計，加上明年特區政府換屆，可能有議員轉跑道加入熱廚房，屆時再有議席出缺，不如一併補選較符合成本效益。

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譚耀宗斥黃錦輝「無得幫」

全國港澳研究會顧問譚耀宗向《星島頭條》表示，法例雖然建議在議席懸空時進行補選，但非強制性，舉例2022年黃元山辭去議員職務，擔任特首政策組組長，政府之後一直沒補選。他又指，黃錦輝屬選委會界別40名代表之一，反問「是否值得耗費大量公帑進行補選？」他說最終要視乎政府認為是否有需要把議席補足。

談及黃錦輝酒駕事件，譚耀宗直言「成件事都錯晒」，包括飲酒駕駛行為、曝光後處理過程等。他指黃錦輝若不主動辭職，預計亦無法留任，「無得幫，要自己負責任」，現在提前請辭等同減少傷害。

湯家驊：議席空缺應盡量補選

行會成員湯家驊認為，今次事件雖屬個別議員行為，「但多多少少會令市民大眾對立法會議員的質素打折扣」，但黃錦輝迅速辭職，或能讓市民明白到犯錯代價巨大，且不代表整個立法會都會犯下同樣錯誤。

至於補選問題，湯家驊指距離本屆立法會任期結束尚有3年半，根據法例，只有在任期剩餘少於4個月的情況下，才不進行補選，因此預計此議席有很大機會進行補選。對於上屆有議席懸空3年，湯家驊認為若條件允許，應盡量進行補選 ，「畢竟個位空咗喺度。」

提前辭職可成法庭減刑理由？

被問及黃錦輝請辭認錯，會否為法官接納並成為陳情減刑的理由？身為資深大律師的湯家驊指，雖然辭職本身被視為一種表示悔意的行為，但要視乎法官如何看待事件，及案件當時所披露的所有具體情況。

劉兆佳：為一人花大量公帑不划算

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，黃錦輝酒駕行為肯定影響市民對立法會觀感，但他採取果斷態度辭職，一定程度上能夠挽回市民對立法會及議員的信任。至於短期內會否進行補選，劉兆佳表示，補選必須動用公帑，若僅僅為了一個人的去留而花費大量公帑舉辦補選，並不划算，恐怕更會引起市民不滿。他預料政府會選擇將議席懸空一段時間。

《星島頭條》正向政制及內地事務局查詢。

記者：李健威