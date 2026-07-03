施政報告2026｜工聯會晤特首提96項建議 促設「工作間猝死基金」及大廈維修管理局

行政長官正就新一份《施政報告》進行諮詢，工聯會代表於今日（3日）與行政長官李家超會面，就《施政報告》提交意見。建議書以「聚焦規劃 緊抓機遇 加速發展 普惠民生」為題，圍繞「構建香港就業友好型社會，促進本地高質量充分就業」、「房屋與民生規劃」等六大核心範疇，向行政長官提出16項重點建議。

建議書以「聚焦規劃 緊抓機遇 加速發展 普惠民生」為題

今年是香港「一國兩制」實踐路上具有里程碑意義的一年，特區政府積極主動對接國家「十五五」規劃，正開展「香港首個五年規劃」和《2026年施政報告》公眾諮詢，雙軌並行，相輔相成。兩份文件將構成特區政府更具戰略性和可行性的施政綱領，帶領香港在融入和服務國家發展大局，緊抓機遇，普惠民生。為構建就業友好型社會、促進民生和經濟發展，工聯會以「聚焦規劃 緊抓機遇 加速發展 普惠民生」為題，圍繞「構建香港就業友好型社會，促進本地高質量充分就業」、「房屋與民生規劃」、「經濟轉型與產業多元化」、「醫療服務與安老支援」、「青年發展與教育」以及「智慧城市與綠色生活」六大核心範疇，向行政長官提出16項重點建議，總共96項建議。

吳秋北：建議書集中民生發展、就業

會長吳秋北指，建議書集中民生發展、就業特別重視。在五年規劃上，以就業優先發展策略，一切發展應該與就業相匹配，與人力資源相匹配，所以提出構建就業友好型社會，包括就業保障、就業支援，技能提升、收入分配、退休保障等。

黃國：建議書就社會重要性議題提出建議

理事長黃國表示五年規劃有前瞻性及重要性，建議書就社會重要性議題提出建議，包括制定完整的人力資源政策。他建議加強教育與產業對接，從施政頂層引導大學調整學科設置。扭轉技術人員短缺局面，職業教育及技能培訓內容要跟上科技應用，提升僱員技術，穩定工作，增加收入。

周思傑：政府須加強重視建造業安全

建造業總工會理事長周思傑建議加強重視建造業職業安全及工傷權益保障。2026 年至今，本港已發生 13 宗致命工業事故，政府須加強重視建造業安全，為遏止嚴重工業意外，應設立零死亡目標以反映政府改善職業安全、保障工友的決心。即使「工作間猝死」成因眾多，亦難以否定工作的影響。建議為「工作間猝死」設援助基金，幫助猝死僱員家屬渡過難關。

鄧家彪：建議政府設「大廈維修管理局」 主導樓宇維修招標等工作

工聯權益委員會副理事長鄧家彪指出大維修圍標問題嚴重，有需要推行體制改革，糾正政出多門、部門之間權責不清、協調及監察效能低下等流弊。建議政府設「大廈維修管理局」，並主導樓宇維修招標、評標、估價、工程監督等工作。他認為可選39 條租置屋邨作為試點，斬斷圍標集團對樓宇大型維修過程的系統性滲透。藉以減輕業主經濟負擔。同時，加快城市更新及舊區重建，研究引入多元補償方式，提升更新效率及財政可持續性，加快舊樓重建。

記者、攝影：梁珮旻