黃錦輝辭職｜確認已向立法會提交書面辭職通知 李慧琼：尊重他的決定
更新時間：15:01 2026-07-03 HKT
發佈時間：15:01 2026-07-03 HKT
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立法會議員、中大工程學院副院長黃錦輝周一（6月29日）涉嫌於中文大學校園內連撞兩車後一度離開，因涉嫌酒後駕駛及意外後沒有停車等四罪被警方拘捕。黃錦輝於今午發表聲明，表示經過慎重考慮，決定由即日起辭去立法會的所有職務。
立法會主席表示，黃錦輝議員已向立法會秘書給予書面辭職通知，從今天（7月3日)起辭去立法會議員席位。主席尊重他的決定，並衷心感謝他一直以來盡心盡力服務立法會，貢獻香港。
監委會委員陳家佩表示，尊重黃錦輝的決定。至於監委會會否繼續調查，她指未收到主席李慧琼的指示。
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