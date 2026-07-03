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國際法論壇聚焦外太空秩序 林定國：香港三方面貢獻國家航天大業

政情
更新時間：14:06 2026-07-03 HKT
發佈時間：14:06 2026-07-03 HKT

「2026國際法論壇」今日（3日）舉行，以「開創新前沿：外太空的法律、商機與秩序」為主題，匯聚香港特別行政區政府官員、業界領袖、法律專家、聯合國外層空間事務廳代表。律政司司長林定國致辭時指出，國家「十五五」規劃強調航天發展，香港有機會亦有責任為此貢獻力量，可在科研、專業服務和法律專業交流三大方面協助國家航天發展，以及解決太空航天發展帶來的國際爭議

林定國：香港具備科研及「一國兩制」下普通法制度優勢

林定國表示，香港本地大學和研究機構具有科研與航天工程的優勢，而隨着太空發展逐漸轉向商業化，太空旅遊等私營項目需要有完善的金融、法律及風險管理框架。香港作為國際仲裁中心，擁有「一國兩制」下的普通法制度及獨立的司法權，本地專家更精通各國語言，能提供適切的專業服務，為不同國家解決相關爭議。此外，律政司於2024年成立的香港國際法律人才培訓學院，已在太空法等不同法律領域為國際學者及官員提供培訓，可憑自身優勢協助解決太空航天發展帶來的國際爭議。

鄭若驊：調解是解決太空爭議的有效出路

國際調解院秘書長鄭若驊在會上指出，太空技術飛速發展，惟國際太空法的演進卻相對滯後。她引用國家主席習近平提出的「全球治理倡議」，當中奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本，以及注重行動導向的五大理念，認為能為外太空法律秩序提供重要參考。

鄭若驊特別提到，調解對於解決太空相關爭議十分重要。她分析指，若將涉及外太空的爭議交由訴訟等傳統機制處理，或會產生兩極化的判決，加劇權力不對稱，因此調解是另一種更可行的選擇。她強調，調解結果是經由自願協商得出，參與國家更可以此為基礎制定規則，最終形成慣例並為國際社會所遵循。她補充，國際調解院是首個致力以調解方式解決國際爭端的組織，可為外太空爭議提供有效的解決機制。

張長偉：香港可擔當「金牌調解員」

外交部駐港特派員公署副特派員張長偉表示，在「一國兩制」下，香港背靠祖國、聯通世界，發揮着不可替代的作用。他舉例指，香港可為全球太空初創企業提供靈活的融資渠道，充當國際太空合作的「超級聯繫人」，助力內地商業太空企業融入全球市場；香港更可擔當太空爭議的「金牌調解員」，致力打造成為太空相關爭議的解決中心。

記者：周育瑩

攝影：盧江球

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