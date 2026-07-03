問責官員7月起齊加薪1.3% 年度薪酬開支約1.8億 政務司長月薪破42萬
更新時間：13:19 2026-07-03 HKT
發佈時間：13:19 2026-07-03 HKT
發佈時間：13:19 2026-07-03 HKT
繼公務員今年度劃一加薪2%，政制及內地事務局回覆傳媒查詢時透露，本港政治委任官員自7月1日起加薪1.3%；加幅創下近10年新低，預計全體官員的年度薪酬開支將達到約1.8億元。另外，政府亦宣布自4月1日起，將前公務員及遺屬的基本退休金上調1.7%。
政治委任官員加薪1.3% 司局長月薪最高逾42萬
特首、政治委任官員及公務員等在上年度面臨凍薪。政制及內地事務局表示，各級政治委任官員的現金薪酬自7月1日起增加1.3%，增幅為近10年最低。
以現時政府架構計算，包括21名司局長、14名副局長、1名特首辦主任及19名政治助理。加薪後，相關官員的年度薪酬開支總額約為1.8億元。
參考當局2024年回覆立法會質詢時提供的官員月薪數據估算，3名司長在加薪後，月薪將介乎逾39.4萬至42.2萬元，每月實際增加約5,000元至5,400元。
翻查資料，立法會財務委員會於2017年批准一次過調高政治委任官員的現金薪酬12%，其後每年按丙類消費物價指數的平均按年變動進行調整。至今10年間，上述各職級累計加薪幅度約為14%。
|職位（人數）
|2024年月薪
|今年7月1日起加薪後 *
|政務司司長（1）
|
$417,330
|$422,755
|財政司司長（1）
|
$403,215
|$408,457
|律政司司長（1）
|$389,580
|
$394,645
|副司長（3）
|$382,990
|
$387,969
|局長（15）
|$376,405
|
$381,298
|特首辦主任（1）
|$376,405
|
$381,298
|副局長（14）
|$244,665 至 $282,305
|
$247,846 至 $285,975
|政治助理（19）
|$131,740
|
$133,453
退休人員基本退休金上調1.7%
此外，政府向立法會提交公告，宣布發放予前政府人員及政府人員遺屬的基本退休金，將增加1.7%，並已於4月1日起生效。
當局表示，是次調整幅度是參考平均每月甲類消費物價指數而釐定。預計在2026/27年度，政府需要向約17.4萬名合資格人士，額外支付合共約6.24億元開支。
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