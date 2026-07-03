黃錦輝酒駕｜中大：即時暫停該名人士大學行政職務 工程學院院長曾漢奇：聽到的解釋與傳媒報道有出入

立法會議員、中大工程學院副院長黃錦輝周一（6月29日）涉嫌於中文大學校園內連撞兩車後一度離開，因涉嫌酒後駕駛及意外後沒有停車等四罪被警方拘捕。

中大表示，中大已得悉並高度關注有一教職員涉嫌酒駕和被捕一事，強調大學一直非常重視教職人員行為和操守，並已即時暫停該名人士在大學的行政職務。由於警方現正調查案件，校方目前不宜就案情作進一步評論。

工程學院院長曾漢奇：聽到的解釋與傳媒報道有出入

中大工程學院院長曾漢奇出席立法會工務小組委員會後回應傳媒提問，指事件是否屬於醉駕，仍待警方調查及法院判決；又指黃錦輝說法與傳媒報道有出入，「其實現時事件，我聽的解釋可能與傳媒報道的是有少少出入。」

黃錦輝於2022年經選委會界別補選晉身立法會，並於2025年成功連任。他現時為中大工程學院副院長（外務），並在中大教學多年，並擔任中大系統工程與工程管理學系教授、創新科技中心主任、創業研究中心副主任。

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