Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃錦輝酒駕｜中大：即時暫停該名人士大學行政職務 工程學院院長曾漢奇：聽到的解釋與傳媒報道有出入

政情
更新時間：09:29 2026-07-03 HKT
發佈時間：09:29 2026-07-03 HKT

立法會議員、中大工程學院副院長黃錦輝周一（6月29日）涉嫌於中文大學校園內連撞兩車後一度離開，因涉嫌酒後駕駛及意外後沒有停車等四罪被警方拘捕。

中大表示，中大已得悉並高度關注有一教職員涉嫌酒駕和被捕一事，強調大學一直非常重視教職人員行為和操守，並已即時暫停該名人士在大學的行政職務。由於警方現正調查案件，校方目前不宜就案情作進一步評論。

工程學院院長曾漢奇：聽到的解釋與傳媒報道有出入

中大工程學院院長曾漢奇出席立法會工務小組委員會後回應傳媒提問，指事件是否屬於醉駕，仍待警方調查及法院判決；又指黃錦輝說法與傳媒報道有出入，「其實現時事件，我聽的解釋可能與傳媒報道的是有少少出入。」

黃錦輝於2022年經選委會界別補選晉身立法會，並於2025年成功連任。他現時為中大工程學院副院長（外務），並在中大教學多年，並擔任中大系統工程與工程管理學系教授、創新科技中心主任、創業研究中心副主任。

相關新聞：

大棋盤︱黃錦輝酒駕搶七一焦點 顯政治警覺性不足 政圈料手尾長：在內地「雙開」是基本動作

黃錦輝酒駕︱回覆傳媒稱「現在好亂」：在房中反思自己過錯 至今未公開現身回應

黃錦輝酒駕│案發過程曝光 中大校園內撞兩車不顧而去 涉4宗罪被捕

黃錦輝酒駕︱曾撰文倡AI打擊醉駕 指喝一兩杯酒冒險駕車追悔莫及

 

 

最Hit
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
00:51
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
突發
4小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
21小時前
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
影視圈
20小時前
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
影視圈
5小時前
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
足球世界
5小時前
新手「上車」裝修必睇 師傅拆解3大港人「後悔設計」 開放式廚房係噩夢？ 揭「零縫隙衣櫃」駭人真面目｜Juicy叮
新手「上車」裝修必睇 師傅拆解3大港人「後悔設計」 開放式廚房係噩夢？ 揭「零縫隙衣櫃」駭人真面目｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
影視圈
3小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT