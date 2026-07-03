黃錦輝酒駕｜中大：即時暫停該名人士大學行政職務

立法會議員、中大工程學院副院長黃錦輝周一（6月29日）涉嫌於中文大學校園內連撞兩車後一度離開，因涉嫌酒後駕駛及意外後沒有停車等四罪被警方拘捕。

中大表示，中大已得悉並高度關注有一教職員涉嫌酒駕和被捕一事，強調大學一直非常重視教職人員行為和操守，並已即時暫停該名人士在大學的行政職務。由於警方現正調查案件，校方目前不宜就案情作進一步評論。

黃錦輝於2022年經選委會界別補選晉身立法會，並於2025年成功連任。他現時為中大工程學院副院長（外務），並在中大教學多年，並擔任中大系統工程與工程管理學系教授、創新科技中心主任、創業研究中心副主任。

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