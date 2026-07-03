大棋盤｜黨慶活動不再敏感地區「接合」需努力

中國共產黨建黨105周年，七一當日在人民大會堂舉行慶祝大會，中共中央總書記習近平發表重要講話。在香港，特區政府也隆重其事，特首李家超宣布將在18區舉行慶祝活動，加強港人認識國家在中共領導下取得的重要成就。原來相關活動已展開，昨日在深水埗舉行「中國共產黨和一國兩制」專題講座，由立法會前主席曾鈺成主講。

《憲法》列明社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨的領導是中國特色社會主義最本質的特徵。基於歷史原因，過去港人對中國共產黨有所疑慮或偏見，加上在回歸後一段長時間，政治輿論風向由反對派主導，部分港人對中共有抗拒情緒亦是事實。中共在港活動長年被指「地下化」，本地政治人物也避談是否黨員，典型例子便是曾鈺成，他過去被追問時稱這問題「無意思」。

不過2020年《香港國安法》訂立後，香港政治環境劇變，反對派絕跡，社會逐漸形成氛圍，推動港人認識國家執政黨貢獻、中共與「一國兩制」關係等。2021年中共建黨百周年，時任特首林鄭月娥率團上京參與黨慶大會；在香港亦有「百年偉業」大型展覽，但由於正值疫情，且區議會仍未重塑，地區層面沒太多宣傳。

今年建黨105周年，本港政治和社會環境已有充足條件大張旗鼓宣傳。根據政府網頁，地區慶祝活動實際上已開始，由各區民政處與地區團體合辦，昨日分別在深水埗、油尖旺區舉行專題講座，稍後亦會有電影《1921》欣賞會、青年參觀等活動。

多名地區人士表示，6月下旬起已陸續接到活動通知，但內容只提及是國情教育相關講座、電影分享會等，沒明言是黨慶活動宣傳，大家視之為每年恆常七一活動的一部分，但聽到特首前日公布在18區舉行黨慶宣傳活動，方知真正目的。有議員指，當局沒有硬性規定須出席多少活動，可視乎日程安排參與。

昨日深水埗區講座在香島中學舉行，由深水埗民政處、居民聯會主辦，逾330名師生及青年參與。深水埗DO王浩宇致辭指，中共不僅領導中華民族邁向偉大復興，亦是「一國兩制」的領導力量與堅定守護者，勉勵學生加深對國家歷史認識。曾鈺成則設置啟發式提問引導思考，讓學生理解黨的堅強領導，是國家長治久安、蓬勃發展的根本保障。

有當區區議員表示，事前不清楚有相關活動，亦未見有大型宣傳或傳媒報道，相信今次活動對象是學生，若要議員在地區向市民宣傳，可能需要再加大力度。民政總署回覆指，各區民政處本月與當區團體舉辦以青年人為主要對象的慶祝活動，加強青年對國家在中共領導下取得的重要成就的認識，厚植家國情懷。民政處以現有資源推行，不涉額外撥款。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，港人特別是年輕人，有需要對中共有更全面深入認識，這對未來理順香港與內地關係、助香港融入及服務國家發展大局、中央在港行使全面管治權至關重要。他說過去反對派主導輿論下，不少港人對中共有負面甚至牴觸情緒，將「認識共產黨」視為敏感，在新時代下已不合時宜，強調消除港人對中共偏見及負面印象，只是「回到正常狀態」的工作。

至於共產黨在港活動會否越趨公開，甚至參與管治架構，劉兆佳指言之尚早，中央未必希望在港形成另一個權力中心，予人「干預港人治港」觀感。他相信可見將來中共在港的活動，會集中在文化教育、公益方面，先扭轉在香港社會上的形象；而事實上中共歷史教育，早已融入在現行國民教育之中。

聶風

