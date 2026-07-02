南寧艦衡陽艦訪港︱羅淑佩登艦感超級興奮 : 香港確實深蒙國家厚愛!

解放軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成海軍艦艇編隊，今日（2日）起一連5日訪港，停靠昂船洲軍港。文體旅局局長羅淑佩在社交平台發文，分享指晚上有機會登上衡陽艦參觀，形容「真的超級興奮！」她表示，海軍精銳編隊接連訪港，讓香港市民親眼見到見證中國海軍裝備迭代升級、從近海防禦走向遠海護衛的跨越式發展歷程的不同艦隻。她指這安排在內地城市並不常見，認為香港確實深蒙國家厚愛。

羅淑佩：安排在內地城市不常見 香港確實深蒙國家厚愛

羅淑佩亦在文中向市民科普，指衡陽艦是海軍歷史上第五代同名艦。第四代的衡陽艦曾參在1974年西沙海戰中與成都艦、昆明艦一起通過台灣海峽支援西沙，維護南海主權。第五代衡陽艦曾先後參加四批亞丁灣索馬里海域護航及多項重大演訓任務，創造了中國水面作戰艦艇的多項紀錄。

她又上載多張相片，指衡陽艦的後甲板均設有艦載直升機停機位，可適配直-20F反潛機，此機可攜帶更多聲吶浮標、磁異探測器及輕型反潛魚雷，作戰能力比前代大為提升。

引習近平七一講話：學習「能打勝仗」精神

羅淑佩引述中共中央總書記習近平在昨天慶祝中國共產黨成立105周年發表的重要講話中指出，香港是國家不可分離的一部分，中國共產黨是強國建設、民族復興的領導核心。核心堅強，則國家強盛；國家強盛，則香港繁榮穩定的根基牢固。她指總書記也指出，促進香港長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求。

她表示，總書記習近平「七一」重要講話指引「一國兩制」實踐乘風破浪，她也正好從不斷改進，愈戰愈強的海軍身上，學習到「能打勝仗」的精神。

圖片：羅淑佩FB