Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南寧艦衡陽艦訪港︱李家超 : 充分體現國家對香港高度重視、關心和支持

政情
更新時間：20:53 2026-07-02 HKT
發佈時間：20:53 2026-07-02 HKT

解放軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成海軍艦艇編隊，今日（7月2日）起一連5日訪港。行政長官李家超今日出席中國人民解放軍海軍南寧艦編隊訪港歡迎儀式，代表香港特區政府和香港市民熱烈歡迎南寧艦編隊來到香港。

再有軍艦來港  充分體現國家對香港高度重視、關心和支持

李家超於社交平台發文，稱國家強，則民族立；民族興，則香江安，形容這次由導彈驅逐艦南寧艦和導彈護衛艦衡陽艦組成的編隊訪港，是繼去年兩支國家海軍艦隊到訪後，再次有海軍艦艇來港，充分體現國家對香港的高度重視、關心和支持；許多香港市民與他一樣，都為南寧艦編隊訪港感到振奮。

今年是中國共產黨成立105周年，是香港回歸祖國29周年，南寧艦編隊在這個重要時刻訪港，有三個重大意義：第一，展示國防科技實力，堅定民族自信；第二，彰顯海務上的責任擔當，激發民族自豪；第三，感受國防力量強大，厚植愛國情懷。

「強國必須強軍，軍強才能國安」。李家超衷心感謝中央派遣南寧艦編隊訪港，讓港人親眼見證國防科技的創新與發展，親身體會人民海軍的實力與風采。

最Hit
打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！
01:24
打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！
社會
8小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
9小時前
梁珊離世享年81歲  兒子證實母親於7月1日與世長辭  好友楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯
00:53
梁珊離世享年81歲  兒子證實母親於7月1日與世長辭  好友楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯
影視圈
8小時前
廖碧兒被《東周刊》獨家爆有「新歡」 男伴為顧樂儀鰥夫呂禮章 曾任東華三院主席
01:15
廖碧兒被《東周刊》獨家爆有「新歡」 男伴為顧樂儀鰥夫呂禮章 曾任東華三院主席
即時娛樂
6小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
01:01
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
10小時前
梁珊離世｜去年「最後露面」極精靈 接受鍾慧冰訪問網民讚有型 衣着時尚頭腦清晰
00:53
梁珊離世｜去年「最後露面」極精靈 接受鍾慧冰訪問網民讚有型 衣着時尚頭腦清晰
影視圈
7小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
樓市動向
15小時前
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-01 14:00 HKT