南寧艦衡陽艦訪港︱李家超 : 充分體現國家對香港高度重視、關心和支持

解放軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成海軍艦艇編隊，今日（7月2日）起一連5日訪港。行政長官李家超今日出席中國人民解放軍海軍南寧艦編隊訪港歡迎儀式，代表香港特區政府和香港市民熱烈歡迎南寧艦編隊來到香港。

再有軍艦來港 充分體現國家對香港高度重視、關心和支持

李家超於社交平台發文，稱國家強，則民族立；民族興，則香江安，形容這次由導彈驅逐艦南寧艦和導彈護衛艦衡陽艦組成的編隊訪港，是繼去年兩支國家海軍艦隊到訪後，再次有海軍艦艇來港，充分體現國家對香港的高度重視、關心和支持；許多香港市民與他一樣，都為南寧艦編隊訪港感到振奮。

今年是中國共產黨成立105周年，是香港回歸祖國29周年，南寧艦編隊在這個重要時刻訪港，有三個重大意義：第一，展示國防科技實力，堅定民族自信；第二，彰顯海務上的責任擔當，激發民族自豪；第三，感受國防力量強大，厚植愛國情懷。

「強國必須強軍，軍強才能國安」。李家超衷心感謝中央派遣南寧艦編隊訪港，讓港人親眼見證國防科技的創新與發展，親身體會人民海軍的實力與風采。