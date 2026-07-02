Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃錦輝酒駕︱立法會監委會 : 明白公眾很關注事件 會按議員守則認真嚴肅處理

政情
更新時間：19:33 2026-07-02 HKT
發佈時間：19:33 2026-07-02 HKT

立法會議員黃錦輝日前涉酒後駕駛等4宗罪被捕。立法會監察委員會今（2日）回覆稱，一直非常重視議員的行為操守，亦明白公眾很關注此事件，監委會會按《立法會議員守則》認真嚴肅處理涉及議員行為操守的個案。

而事件主角黃錦輝今日（2日）回應傳媒查詢時稱：「現在好亂，在房中休息緊，並反思一下自己的錯過（過錯）」，又事件已進入法律調查階段。黃錦輝事發至今未現身回應，未知他會否出席的明日的內務委員會會議，親自交代。

相關新聞: 

黃錦輝酒駕︱回覆傳媒稱「現在好亂」：在房中反思自己過錯 至今未公開現身回應

他昨日（7月1日）在社交平台發表貼文，就日前在香港中文大學校園內涉及的一宗交通事件作出回應。他表示，事件引發社會討論，並為立法會、中文大學校方以及各界帶來不便，對此深表歉意。

最Hit
梁珊離世享年81歲  兒子證實母親於7月1日與世長辭  好友楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯
00:53
梁珊離世享年81歲  兒子證實母親於7月1日與世長辭  好友楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯
影視圈
6小時前
打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！
01:24
打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！
社會
6小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
7小時前
01:01
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
8小時前
梁珊離世｜去年「最後露面」極精靈 接受鍾慧冰訪問網民讚有型 衣着時尚頭腦清晰
00:53
梁珊離世｜去年「最後露面」極精靈 接受鍾慧冰訪問網民讚有型 衣着時尚頭腦清晰
影視圈
5小時前
廖碧兒被《東周刊》獨家爆有「新歡」 男伴為顧樂儀鰥夫呂禮章 曾任東華三院主席
廖碧兒被《東周刊》獨家爆有「新歡」 男伴為顧樂儀鰥夫呂禮章 曾任東華三院主席
即時娛樂
5小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-01 14:00 HKT
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
樓市動向
13小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
3小時前