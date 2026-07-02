黃錦輝酒駕︱立法會監委會 : 明白公眾很關注事件 會按議員守則認真嚴肅處理

立法會議員黃錦輝日前涉酒後駕駛等4宗罪被捕。立法會監察委員會今（2日）回覆稱，一直非常重視議員的行為操守，亦明白公眾很關注此事件，監委會會按《立法會議員守則》認真嚴肅處理涉及議員行為操守的個案。

而事件主角黃錦輝今日（2日）回應傳媒查詢時稱：「現在好亂，在房中休息緊，並反思一下自己的錯過（過錯）」，又事件已進入法律調查階段。黃錦輝事發至今未現身回應，未知他會否出席的明日的內務委員會會議，親自交代。

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他昨日（7月1日）在社交平台發表貼文，就日前在香港中文大學校園內涉及的一宗交通事件作出回應。他表示，事件引發社會討論，並為立法會、中文大學校方以及各界帶來不便，對此深表歉意。