施政報告2026︱實政圓桌建議引入「燃油實價」機制 落實全面價格透明化

特區政府正就新一份《施政報告》展開公眾諮詢。實政圓桌今日（2日）向行政長官李家超提交建議書，隨著中東地緣政治衝突持續，國際原油價格劇烈波動且長期處於高位，直接導致本港民生車用燃油價格居高不下，建議政府引入「燃油實價」機制，落實全面價格透明化。

倡強制油公司公布「燃油實價」

實政圓桌立法會議員莊豪鋒表示，隨著中東地緣政治衝突持續，國際原油價格劇烈波動且長期處於高位，直接導致本港民生車用燃油價格居高不下。然而，本港燃油市場長期存在「價格不透明」的結構性問題，建議政府研究透過立法或修改油站批租條款，強制油公司履行以下披露義務，包括統一計算基準，訂立一套法定計算公式，要求油公司扣除其「最普遍、無門檻或極低門檻的常規折扣」後，計算出一個「標準最終售價」（即「燃油實價」）。

莊續指，為改變目前消費者委員會僅能依賴牌價進行比較的局限，政府應建立更具阻嚇力與透明度的數據申報機制，包括賦予消委會或相關權責部門法定權力，強制油公司定期及實時提交詳細的折扣結構、優惠變更及內部定價數據。至於在國際能源價格劇烈波動期間，為防止油公司透過「暗箱操作」變相加價，他建議政府落實「優惠條款簡明化」原則–制定指引，要求油公司簡化優惠門檻，禁止將多重、互斥且計算複雜的條款疊加，防止其利用資訊落差減低實質優惠力度。

另外，本港近年經常發生致命工業意外，實政圓桌召集人田北辰表示，鑑於現時主管級別被控誤殺罪的最高刑罰雖重，但實際判刑往往偏輕，阻嚇作用未能充分發揮。若未來工業意外率未能顯著下降，政府應檢討並促請司法機構提高此類罪行的判刑起點。此外，政府可推行「終身吊銷牌照」機制，針對因嚴重疏忽、聽之任之而導致工人喪失生命的個案，引入「終身吊銷專業牌照/主管資格」的懲罰，令涉事主管永久不得從事相關管理行業。