黃錦輝酒駕︱回覆傳媒稱「現在好亂」：在房中反思自己過錯 至今未公開現身回應

立法會議員、中大工程學院副院長黃錦輝周一（6月29日）涉嫌於中文大學校園內連撞兩車後一度離開，因涉嫌酒後駕駛及意外後沒有停車等四罪被警方拘捕。黃錦輝今日（7月2日）回應傳媒查詢時稱：「現在好亂，在房中休息緊，並反思一下自己的錯過（過錯）」，又事件已進入法律調查階段。黃錦輝事發至今未現身回應，未知他會否出席的明日的內務委員會會議，親自交代。

陳振英籲向主席查詢

立法會監察委員會副主席、「總協調人」陳振英今日出席活動時，被追問委員會會否就事件展開調查。陳振英表示，監察委員會只有一名發言人，即立法會主席，建議傳媒向大主席李慧琼查詢。李慧琼至今未回應事件。

相關新聞：

黃錦輝酒駕︱湯家驊分析有可能涉及第5條罪 另涉誠信問題：立法會守則仲嚴過《基本法》

大棋盤︱黃錦輝酒駕搶七一焦點 顯政治警覺性不足 政圈料手尾長：在內地「雙開」是基本動作

黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕

黃錦輝酒駕︱早上仍出席七一升旗禮、酒會 同僚憶述指未見異樣 據悉至今未向立法會主動申報

黃錦輝酒駕│身兼全國政協、中大工程學院副院長 曾透露參選受創科局長孫東啟發

黃錦輝酒駕｜中大校內撞兩私家車被捕 私家路違例警方同樣可檢控

黃錦輝酒駕︱湯家驊︰料事件涉個人誠信 陸偉雄 : 影響市民對立法會議員印象

涉中大校內連撞兩車 涉酒駕等四罪被捕

現年66歲的黃錦輝昨日（7月1日）被揭發，日前在中大校園內連撞兩車後一度離開現場。他其後折返，最終因涉嫌酒後駕駛、發生交通意外後沒有停車等四項罪名，被警方拘捕。

黃錦輝昨日在社交平台發表聲明，承認日前於中大校園內涉及一宗交通事件，引發社會討論，並為立法會、中大校方及各界帶來不便深表歉意。他表示，事件已交由警方及相關政府部門按正常程序跟進和處理，他將會全面配合調查工作。