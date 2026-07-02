施政報告2026︱譚鎮國倡恢復2500元學生津貼、重推公屋租置計劃 與大灣區九市制訂聯合政策包」

行政長官2026年《施政報告》正展開公眾諮詢，新社聯立法會議員譚鎮國今日（2日）向行政長官李家超提交一系列建議，包括政府善用北都專屬法例創造的空間，與大灣區九市共同制訂「聯合政策包」，研究共建「聯合產業園」、恢復2,500元免入息審查學生津貼，並期望政府加強打擊黑工，建立黑名單與舉報機制，並適時調整外勞政策。

倡北都簡化程序 打通人流、物流、數據流及資金流「四流」

譚鎮國表示，行政長官早前指出，北都及河套已陸續進入收成期，建議政府善用北都專屬法例創造的空間，拆牆鬆綁、簡化程序，尤其要打通人流、物流、數據流及資金流「四流」，盡快與內地商討落實時間表，認為這既是北都的核心優勢，亦是商界落戶的關鍵考慮。

建議與大灣區九市共同制訂「聯合政策包」 共建「聯合產業園」

為進一步融入大灣區發展，譚鎮國建議與大灣區九市共同制訂「聯合政策包」，研究共建「聯合產業園」，鼓勵兩地合作，並設立「聯合資金池」，推動市場項目落地，實現優勢互補。在產業布局上，建議北都應聚焦優勢產業領域，以北都大學城為核心，以「學研產居」概念培養人才、發展教育產業，打造國際教育樞紐。

民生範疇方面，譚鎮國建議恢復2,500元免入息審查學生津貼，直接減輕所有家庭的開學開支壓力；確保本地勞工優先就業，期望政府加強打擊黑工，建立黑名單與舉報機制，並適時調整外勞政策，對濫用者引入刑罰，切實保障本地勞工權益；重推公屋租置計劃，揀選合適屋邨，訂定合理可負擔售價，並設立維修儲備金及禁售期，滿足公屋居民的置業願望。

另外，譚鎮國亦建議進一步完成交通工具規管，包括規管電動可移動工具、在網約車正式納入規管後嚴厲執法，並參考其他地區成熟經驗，在機場、陸路口岸等客流密集區域劃設網約車專屬上落客區等。

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