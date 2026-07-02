林定國倡防騙心理戰 克服恐懼與貪婪 律政司跟進網絡罪行立法

律政司司長林定國今日（2日）出席香港銀行公會防騙活動時指出，防騙關鍵在於克服恐懼與貪婪這兩大人性弱點。林定國又提到，律政司正積極跟進網絡罪行立法，並針對判刑過輕的騙案「跑腿」及「人頭戶」申請刑期覆核，並指近期已有個案經覆核後刑期由26個月加重至48個月，以收阻嚇之效，並呼籲市民提高警覺。

林定國：防騙需克服人性弱點

香港銀行公會今日舉辦「分清騙徒『偽』術 睇實自己荷包」全民防騙教育活動啟動禮，匯聚政府、銀行界及金管局等力量。林定國在活動上表示，騙徒手法層出不窮，最重要是教導市民打好心理戰，克服恐懼與貪婪兩大人性弱點。他指出，騙徒常利用具迫切性的誘餌行騙，例如虛稱犯法以製造恐懼，或提供特選投資機會以利用貪念。他提醒市民應隨時保持謹慎懷疑，並緊記「便宜莫貪」等防騙俗語。

嚴懲洗黑錢跑腿及人頭戶

林定國亦分享了律政司的兩大防騙工作。法例方面，針對騙徒日益依賴網絡犯案，律政司正配合及跟進法律改革委員會於今年1月發表的報告書，積極推動引入全新特定法例規範網絡罪行；檢控方面，律政司致力打擊協助洗黑錢的「跑腿」及「人頭戶」，若法庭判刑明顯過輕，會主動申請刑期覆核。林定國引述一宗電話騙案為例，被告認罪後原判監26個月，經律政司覆核後，最終被加刑至48個月。

加強源頭防騙最關鍵

林定國坦言，現今騙案多涉及高隱蔽性科技及跨境犯罪，在調查犯案人身份、遞解境外罪犯及追討損失上皆充滿挑戰。因此，他強調從源頭加強防騙意識最為關鍵，律政司將繼續支持跨界別防騙教育，並與相關機構緊密合作，提升市民防騙意識，讓市民在生活與投資中更為安心。

圖片來源：林定國fb