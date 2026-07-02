將追求更高職位？鄧炳強形容個人「瑣碎像塵」：我係會永遠支持特首李家超｜Kelly online

保安局局長鄧炳強今年（2026年）出任該職位踏入第4周年。隨着行政長官選舉將於明年舉行，曾完成23條立法等重要工作，被問到會否追求在更高位置服務市民？他強調會「永遠支持我哋嘅特首李家超先生」，並形容個人「瑣碎像塵」，強調一切聽從組織安排為市民服務。

喻個人「瑣碎像塵」 一切聽從組織安排

鄧炳強接受新聞節目訪問，被問及會否追求更高職位坦言：「我想講我係會永遠支持我哋嘅特首李家超先生，帶領我哋繼續為香港市民服務。」他續指，就個人而言是「瑣碎像塵」，認為「最緊要係組織有需要就繼續服務，組織認為冇需要嘅，我可以喺其他方面發展。」

事實上，鄧炳強對職位升遷的態度一向低調。他早前接受商台節目主持陳志雲專訪時，曾被問及電影《寒戰1994》中的情節：「會揀做警務處長定係做特首？」鄧炳強當時亦未有正面回答，僅婉轉地表示自己只想擔當在警局負責「開閘」的「小角色」。

鄧炳強回顧4年來的局長生涯，感嘆過程「充實而有滿足感」。（圖片來源：鄧炳強FB）

鄧炳強在今日的訪問中坦言：「我想講我係會永遠支持我哋嘅特首李家超先生，帶領我哋繼續為香港市民服務。」

回顧4年局長生涯 築起國安堅固屏障

鄧炳強為紀念出任保安局局長4周年，今日亦在其社交平台上載了一篇工作回顧。他形容局長一職「責任重大」且「充滿挑戰」。他指出，在中央支持及行政長官領導下，他與團隊以《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書為指路明燈，成功為香港「一國兩制」的高質量發展建立起堅固屏障。回顧4年來的局長生涯，鄧炳強感嘆過程「充實而有滿足感」。