黃錦輝酒駕︱湯家驊分析有可能涉及第5條罪 另涉誠信問題：立法會守則仲嚴過《基本法》

立法會議員黃錦輝日前於中文大學校園內，因涉嫌酒後駕駛等4宗罪被捕。行會成員、資深大律師湯家驊今早（7月2日）於商台節目分析，指由於黃錦輝是再犯，如罪成有機會即時入獄，而他事後沒有報案，反而離開現場，法官可能會質疑他是否為了「爭取時間飲啲水、去個洗手間」，減少體內酒精含量，如是則有機會另涉「妨礙司法公正」罪。

湯家驊指出，醉駕在香港屬嚴重罪行，最高刑罰可達罰款25,000元及監禁三年，並可能面臨六個月至五年不等的停牌處分。對於黃錦輝在意外後未有報案便離開現場，湯家驊表示，一般輕微交通意外若無人受傷，雙方拍照及交換聯絡方式後自行離開，確實未必需要報警。然而，若案件本身涉及醉駕嫌疑，當事人未有依循程序報案便離開，便會引起合理懷疑，令人質疑其動機是否旨在避開即時的酒精呼氣測試。

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黃錦輝案發後離開現場 或令人懷疑是否想「飲水溝淡」酒精

湯家驊直言，法律要求駕駛者盡快及盡可能接受酒精測試。如果有人刻意拖延，例如離開現場返家「飲多啲水、去多幾次洗手間」，企圖藉此沖淡體內的酒精濃度，法官便會認為這是故意拖延的行為，甚至有可能衍生其他罪行。他強調，這不僅牽涉逃避刑事罪責，更帶出嚴重的誠信問題。對於身處敏感職位或擔任公職的立法會議員而言，這絕對是公眾極度關注的污點。

至於案發地點位於中文大學校園內的私家路，湯家驊釐清了坊間的法律誤區。他明言，私家路與公眾馬路在適用交通法例上「沒有甚麼分別」。他指出，許多人誤以為商場或大學校園屬私人地方，但實際上這些都是公眾可以進出的區域；即使進入該處需獲得業權人（如校方）的許可，在法律定義上仍被視作公眾地方，因此所有交通法例均完全適用。

行會成員、資深大律師湯家驊。

被問及若最終定罪，黃錦輝應否考慮辭去立法會議員等公職時，湯家驊回應指，就他理解現時立法會處理議員違規事件的內部守則及標準，實際上比《基本法》及一般法律的要求更為嚴格。雖然過往相關的罷免先例不多，但他特別提醒，議員及議會必須顧及社會大眾的觀感。

湯家驊強調，立法會在處理相關事件時，絕對不能讓市民產生「官官相衛、自己人查自己人」的負面觀感，更不能讓人覺得可以「輕輕放過」涉事議員。他認為事件的後續處理必須嚴肅對待，並妥善回應公眾對議員誠信的期望，同時社會亦應尊重立法會最終的處理機制與決定。