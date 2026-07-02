大棋盤︱黃錦輝酒駕搶七一焦點 顯政治警覺性不足 政圈料手尾長：在內地「雙開」是基本動作

昨日是香港回歸29周年，本是普天同慶大日子，但偏偏爆出立法會議員黃錦輝涉嫌醉酒駕駛醜聞，迅即成為全城焦點。黃錦輝周一晚上被捕，但一直沒主動申報，議會領袖亦被蒙在鼓裏，他昨日仍出席慶回歸活動興奮打卡，直至傳媒報道事件才曝光。政圈普遍認為，黃錦輝牽涉罪行比陳家珮逆線行車嚴重得多，立法會監委會必定「開file」處理，甚至有人認為他的議席和其他公職「危危乎」。

黃錦輝議席危危乎：再犯處罰一定更重

黃錦輝目前牽涉4宗罪，包括酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒報案等。諷刺的是，黃錦輝兩年前曾撰文倡議用AI打擊醉駕，稱「許多駕駛者喝了一兩杯酒後冒險駕車回家，意外一旦發生便追悔莫及」，如今食中「回力鏢」。

有喜好杯中物的政圈人士指，黃錦輝事發後不顧而去，已是大錯，他半小時後才回到現場，呼氣測試仍超標，酒精未散，顯示「一定飲咗唔少」。也有人笑言，若然黃錦輝撞車後仍然「清醒」，可主動向保安申報意外並承擔損毀賠償。

但無論如何，酒後駕駛、意外後不顧而去，肯定是嚴重交通罪行，何況當事人是立法會議員，更加罪加一等。政圈消息指，黃錦輝醉駕有前科，2015年曾因涉嫌醉駕被起訴，若今次罪成，處罰理應更重，有機會影響議席去留，「唔係擔心佢政治前途，係驚佢坐監，對立法會形象好大影響，平時做幾多好嘢都無用。」

相關新聞：

黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕

黃錦輝酒駕｜FB撰文致歉：全面配合調查 政圈消息指有醉駕前科

性質遠比陳家珮逆線行車嚴重 若無其事打卡「罪加一等」

在《基本法》及本地法例下，立法會議員涉及刑事罪行不會立即喪失議員資格，除非因監禁而連續3個月不出席會議，但公眾對議員的要求，必定高於單單遵守法律。據《立法會議員守則》，議員言行舉止應符合社會對立法會的期望，須時刻嚴守個人品格和操守的最高標準，如涉法律訴訟應及時報告立法會主席，但據聞昨日傳媒揭發事件之前，黃錦輝未有通報立法會。

有監委會成員認為，黃錦輝涉及4宗罪，單計酒後駕駛，性質已比起今年初新民黨議員陳家珮逆線行車風波，所涉及的「不小心駕駛」嚴重得多，再加上肇事後不顧而去罪加一等，必定要開會跟進。陳家珮最後被監委會處以書面警告，即五級處分中最輕微一級，但有議員估計，按目前資訊，黃錦輝酒後駕駛起碼要出動「藉議案訓誡」，即第三級處分。

有人提醒，陳家珮獲「從輕發落」原因之一是初犯、有深切悔意，事發後即晚道歉；反觀黃錦輝無主動通報、如常出席活動打卡，又無回應傳媒查詢，至昨日傍晚才出聲明道歉，危機處理和應對態度已被扣分。

建制中人：在內地「雙開」是基本動作

至於政治上應否引咎辭職，不少議員疑中留情，認為法律程序進行中，暫不宜未審先判。曾點評陳家珮事件的民建聯元老蔡素玉向筆者表示，知悉黃錦輝涉醉駕，相信屬「無心之失」，但直言現時議員少受直選洗禮，政治警覺性有不足，憶述當年被反對派不斷抽秤「捉你的不是」，又有很多「狗仔隊」，作為公眾人物更加要謹言慎行。她相信今屆立法會經過連串事件，大家都會打醒十二分精神。

昨日除了是回歸紀念日，也是中國共產黨建黨105周年，特區政府更為此舉行慶祝活動啟動儀式，但卻被一單醉駕新聞搶佔輿論焦點。黃錦輝身兼全國政協委員，有建制中人指，內地紀檢機關對醉駕案件毫不手軟，被「雙開」是基本動作，相信他即使不被「揻柴」，後年換屆時亦難以連任。

全體立法會議員本月中首次訪京，今次事件未知會否有影響，有議員苦笑說，可能要考慮祭出「禁酒令」，免生意外。新議會開局半年，有不少新猷提升議會透明度、拉近與市民距離，奈何個別議員「唔生性」，便足以損害議會整體形象。

聶風