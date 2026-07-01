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黃錦輝酒駕│FB撰文表歉意：事件交由警方及相關政府部門跟進 將全面配合調查

政情
更新時間：17:35 2026-07-01 HKT
發佈時間：17:30 2026-07-01 HKT

立法會議員黃錦輝日前於香港中文大學校園內，因涉嫌酒後駕駛等4宗罪被捕。黃錦輝於今日（7月1日）在社交平台發帖，就該宗交通事件引致立法會、中文大學校方及各界的不便深表歉意。他表示目前有關事件已正式交由警方及相關部門跟進，自己將會全力配合警方的調查工作。

涉交通事件引發討論 貼文向各界致歉

黃錦輝日前因涉嫌酒後駕駛等4宗罪被捕。他（7月1日）在社交平台發表貼文，就日前在香港中文大學校園內涉及的一宗交通事件作出回應。他表示，事件引發社會討論，並為立法會、中文大學校方以及各界帶來不便，對此深表歉意。

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案件交警方跟進 承諾全力配合調查

目前，有關事件已正式交由警方及相關政府部門，依循正常程序進行跟進與處理。黃錦輝強調，自己將會全面配合警方的調查工作，感謝各界的關心。

 

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