黃錦輝酒駕│FB撰文表歉意：事件交由警方及相關政府部門跟進 將全面配合調查

立法會議員黃錦輝日前於香港中文大學校園內，因涉嫌酒後駕駛等4宗罪被捕。黃錦輝於今日（7月1日）在社交平台發帖，就該宗交通事件引致立法會、中文大學校方及各界的不便深表歉意。他表示目前有關事件已正式交由警方及相關部門跟進，自己將會全力配合警方的調查工作。

涉交通事件引發討論 貼文向各界致歉

黃錦輝日前因涉嫌酒後駕駛等4宗罪被捕。他（7月1日）在社交平台發表貼文，就日前在香港中文大學校園內涉及的一宗交通事件作出回應。他表示，事件引發社會討論，並為立法會、中文大學校方以及各界帶來不便，對此深表歉意。

相關新聞：

黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕

黃錦輝酒駕︱早上仍出席七一升旗禮、酒會 同僚憶述指未見異樣 據悉至今未向立法會主動申報

黃錦輝酒駕│身兼全國政協、中大工程學院副院長 曾透露參選受創科局長孫東啟發

黃錦輝酒駕｜中大校內撞兩私家車被捕 私家路違例警方同樣可檢控

黃錦輝酒駕︱湯家驊︰料事件涉個人誠信 陸偉雄 : 影響市民對立法會議員印象

案件交警方跟進 承諾全力配合調查

目前，有關事件已正式交由警方及相關政府部門，依循正常程序進行跟進與處理。黃錦輝強調，自己將會全面配合警方的調查工作，感謝各界的關心。