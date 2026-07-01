黃錦輝酒駕｜FB撰文致歉：全面配合調查 政圈消息指有醉駕前科

立法會議員黃錦輝日前於香港中文大學校園內，因涉嫌酒後駕駛等4宗罪被捕。黃錦輝於今日（7月1日）在社交平台發帖，就該宗交通事件引致立法會、中文大學校方及各界的不便深表歉意。他表示目前有關事件已正式交由警方及相關部門跟進，自己將會全力配合警方的調查工作。

消息指黃錦輝有醉駕前科

政圈消息指，黃錦輝有醉駕前科，他曾在2015年涉嫌醉駕被起訴。

根據法例，據《道路交通條例》(第374章)第39條，任何人在任何道路上駕駛、企圖駕駛或掌管汽車，而在其呼氣、血液或尿液中的酒精比例超過訂明限度，即屬犯罪，最高罰款25000元及監禁3年。而根據《立法會條例》，判刑逾3個即喪失議員資格。

翻查資料，一名與黃錦輝同名人士曾涉醉駕被控。在2015年7月，沙田裁判法院處理一宗醉駕案件中，被告人中文名稱為「黃錦輝」，英文名稱為Wong Kam Fai William，中英文名稱均與議員黃錦輝一致。

涉交通事件引發討論 發文向各界致歉

黃錦輝日前因涉嫌酒後駕駛等4宗罪被捕。他（7月1日）在社交平台發表貼文，就日前在香港中文大學校園內涉及的一宗交通事件作出回應。他表示，事件引發社會討論，並為立法會、中文大學校方以及各界帶來不便，對此深表歉意。

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案件交警方跟進 承諾全力配合調查

目前，有關事件已正式交由警方及相關政府部門，依循正常程序進行跟進與處理。黃錦輝強調，自己將會全面配合警方的調查工作，感謝各界的關心。