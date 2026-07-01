黃錦輝酒駕︱湯家驊料事件涉個人誠信 難評議席去留 大律師分析檢控元素

立法會議員黃錦輝涉嫌於本周一（6月29日）在中大內駕車撞到兩輛私家車後不顧而去，事後折返現場被警方拘捕，涉及醉駕等4罪被捕。行會成員、資深大律師湯家驊今日（1日）向《星島頭條》表示，社會高度關注立法會議員的個人形象，相信事件涉及個人誠信問題，惟暫不評論事件會否影響黃錦輝的個人議席。大律師陸偉雄相信，事件已影響市民對立法會議員的形象，強調「作為公職人員，社會對他們有更高的期望。」期望涉案人士盡快向公眾交代。

陸偉雄 : 會影響市民對立法會議員印象

大律師陸偉雄向記者表示，根據《道路交通條例》(第374章)第39條，任何人在任何道路上駕駛、企圖駕駛或掌管汽車，而在其呼氣、血液或尿液中的酒精比例超過訂明限度，即屬犯罪 ，最高罰款額及最高監禁期為$25000及3年。他續指，第56條提到，如該意外涉及任何人(包括司機)受傷，該司機須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外，除非該司機由於在意外中受傷以致不能照辦。

相關新聞：

黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕

黃錦輝酒駕︱早上仍出席七一升旗禮、酒會 同僚憶述指未見異樣 據悉至今未向立法會主動申報

中大校園私家車連撞兩車 司機為立法會議員黃錦輝 涉酒駕等4罪被捕

黃錦輝酒駕│案發過程曝光 中大校園內撞兩車不顧而去 涉4宗罪被捕

陸偉雄表示，檢控方向需綜合考慮多項因素，包括駕駛的目的、車速，是否認罪 、酒精濃度及行車距離長短等，惟不清楚酒精濃度有多少，故難以評論。他續指，法庭亦會考慮行車距離長短，舉例旺角開車去飛鵝山，入罪機率會較大。

問及有關行為會影響市民對立法會議員的觀感，陸偉雄認為會影響市民對立法會議員的形象，強調「作為公職人員，社會對他們有更高的期望。」他不點名提及早前有議員逆線駕駛後的做法，指出「你睇下人地個做法，會深感歉意並會反省，承諾日後會嚴謹遵守規則」。他強調「犯法就係犯法，最重要係睇下錯咗之後點樣處理。」期望涉案人士盡快向公眾交代。

湯家驊 : 不評論事件會否影響黃錦輝議席

湯家驊表示，醉駕是嚴重的交通罪行，強調有關交通罪行比逆線駕駛更為嚴重，一經定罪除了留下刑事案底，還會面臨嚴厲的法律判罰。他強調，社會高度關注立法會議員的個人形象，相信事件涉及個人誠信問題。問及會否影響其立法會的席位，湯家驊表示，暫不清楚內容的細節，故不評論事件會否影響黃錦輝的個人議席。

記者︰黃子龍