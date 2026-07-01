回歸29周年｜香港擁「一國兩制」獨特制度優勢 林定國籲港人懷使命助國家達目標

今日（1日）為中國共產黨成立105周年及香港回歸祖國29周年，中共中央總書記、國家主席習近平今早於慶祝大會上發表重要講話。律政司司長林定國其後在社交平台發文回應。

林定國在文中引述習近平的講話指，共產黨在過去105年帶領國家由分裂走向統一、由紛亂走向安定、由貧困走向繁榮。他續稱，這一代香港人見證了中國共產黨自推動改革開放以來，帶來人類文明前所未見的速度，帶來翻天覆地的成就，人民生活突飛猛進，形容這些都是「有目共睹、不爭的事實」。

中國共產黨以人民為本、實事求是

他續指，作為世界第一大執政黨，中國共產黨能長期領導國家是歷史和人民的選擇。是建基於習近平提及的優秀特質。中國共產黨擔當著歷史使命，以人民為本，實事求是，在實踐中不斷檢驗和發展真理，主動順應時勢，積極識變、應變、求變，與時並進，以堅韌的鬥志和強大的自信攻堅克難。

中共中央總書記、國家主席習近平今早於慶祝大會上發表重要講話。林定國FB圖片

社會主義制度是國家的根本制度

他引述國家《憲法》第一條指出，社會主義制度是國家的根本制度，而中國共產黨的領導正是中國特色社會主義最本質的特徵，亦正如《憲法》序言所述，中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度亦將長期存在、發展。他續指，中國共產黨維持著優秀特質，按照習近平指示在五方面堅定信心、接續奮鬥，發展全過程民主，胸懷自我革命精神，必然會繼續得到全國各族人民的擁護和支持。

「一國兩制」方針是中共的偉大成就之一

適逢香港回歸29周年，林定國強調，29年前以具歷史創造性的「一國兩制」方針恢復對香港行使主權，正是中共的偉大成就之一；而習近平亦在講話中向香港同胞致以問候，重申將堅定不移貫徹「一國兩制」及「港人治港」方針，促進香港長期繁榮穩定。

在中國共產黨領導下，國家正穩步邁向建設中國式現代化強國和中華民族偉大復興的目標。林定國呼籲港人應懷著使命感擔當起應負的責任，在這歷史征程上，善用在「一國兩制」下享有的獨特制度優勢，包括建基於普通法制度的優良法治，協助和配合國家達致以上目標。