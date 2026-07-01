回歸29周年｜陳茂波 : 國家發展是香港發展最大底氣 林定國籲港人懷使命助國家達目標

今日（1日）為中國共產黨成立105周年及香港回歸祖國29周年，中共中央總書記、國家主席習近平今早於慶祝大會上發表重要講話，全面回顧了黨團結帶領全國人民不懈奮鬥所取得的歷史成就，並就新征程上以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作了重要論述和明確部署 。財政司司長陳茂波指，習近平的重要講話高屋建瓴、內涵豐富，深刻地勾劃了國家輝煌的發展成就從哪裏來，未來又將往哪裏去，為人民的奮鬥方向、任務和工作進一步提供了遵循、指明了目標。

陳茂波今日傍晚在社交平台發文，指國家在新征程上持續、穩定、高質量的發展，是香港發展的最大底氣。習總書記強調，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針、落實「愛國者治港」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，支持港澳更好融入和服務國家發展大局 。國家給予香港國際金融、貿易、航運、創科中心、高端人才集聚高地等的角色和功能，讓市民更深刻體會到香港在國家發展大局中的重要使命和責任。

陳茂波表示，在行政長官李家超的帶領下，特區政府正全力籌備香港首份五年規劃，以全面對接國家「十五五」規劃和發展戰略、融入和服務國家發展大局，致力發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。他最近出差歐洲和內地省市，再次深刻感受到「一國兩制」下香港國際化的獨特優勢和功能。通過聯通內外金融市場、匯聚國際一流科教金融等人才與專業服務、發揮對接轉換國家標準與國際標準的功能，香港可進一步促進中國產品、服務與機遇和國際資本與需要的高效對接，助力促成更多互惠合作、實現共同繁榮。

特區政府會堅定信心、不懈奮鬥、守正創新，團結社會各界，充分用好國家各方面的政策支持、發揮香港的各項優勢，為強國建設和民族復興偉業作出新的、更大的貢獻，也為香港的高質量發展注入更強的動能 、為市民創造更美好的生活。

另外，律政司司長林定國亦在社交平台發文回應。林定國在文中引述習近平的講話指，共產黨在過去105年帶領國家由分裂走向統一、由紛亂走向安定、由貧困走向繁榮。他續稱，這一代香港人見證了中國共產黨自推動改革開放以來，帶來人類文明前所未見的速度，帶來翻天覆地的成就，人民生活突飛猛進，形容這些都是「有目共睹、不爭的事實」。

中國共產黨以人民為本、實事求是

他續指，作為世界第一大執政黨，中國共產黨能長期領導國家是歷史和人民的選擇。是建基於習近平提及的優秀特質。中國共產黨擔當著歷史使命，以人民為本，實事求是，在實踐中不斷檢驗和發展真理，主動順應時勢，積極識變、應變、求變，與時並進，以堅韌的鬥志和強大的自信攻堅克難。

中共中央總書記、國家主席習近平今早於慶祝大會上發表重要講話。林定國FB圖片

社會主義制度是國家的根本制度

他引述國家《憲法》第一條指出，社會主義制度是國家的根本制度，而中國共產黨的領導正是中國特色社會主義最本質的特徵，亦正如《憲法》序言所述，中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度亦將長期存在、發展。他續指，中國共產黨維持著優秀特質，按照習近平指示在五方面堅定信心、接續奮鬥，發展全過程民主，胸懷自我革命精神，必然會繼續得到全國各族人民的擁護和支持。

「一國兩制」方針是中共的偉大成就之一

適逢香港回歸29周年，林定國強調，29年前以具歷史創造性的「一國兩制」方針恢復對香港行使主權，正是中共的偉大成就之一；而習近平亦在講話中向香港同胞致以問候，重申將堅定不移貫徹「一國兩制」及「港人治港」方針，促進香港長期繁榮穩定。

在中國共產黨領導下，國家正穩步邁向建設中國式現代化強國和中華民族偉大復興的目標。林定國呼籲港人應懷著使命感擔當起應負的責任，在這歷史征程上，善用在「一國兩制」下享有的獨特制度優勢，包括建基於普通法制度的優良法治，協助和配合國家達致以上目標。