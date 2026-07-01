黃錦輝酒駕｜中大校內撞兩私家車被捕 私家路違例警方同樣可檢控

立法會議員黃錦輝涉酒後駕駛等4宗罪被捕。前日（6月29日）晚上10時許，黃錦輝駕駛私家車在中文大學校園內失控撞向兩部私家車，涉嫌酒後駕駛等4宗罪被捕。雖然案發於中大私家路，但法例規定私家路犯例與公共道路無異，同樣會遭檢控，中大保安處亦表明會向警方舉報校內交通意外等違例行為。

私家路觸犯交通規例與公共道路無異

雖然中文大學校園內的道路屬於私家路，但根據本港法例第374O章「道路交通（私家路上泊車）規例」，香港所有私家道路（包括大學校園道路）已列入《道路交通（私家路上泊車）規例》的管轄範圍。因此，駕駛人士在私家路上觸犯交通規例，其後果與在公共道路上犯例無異，同樣會面臨警方檢控。

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保安處會向警方舉報交通事故

中文大學保安處亦於網頁上明確列出在校園內行車的規則。守則指出校園內所有駕駛者及使用道路人士，必須遵守「道路交通條例及守則」、校內交通標誌、車速限制、臨時交通措施；道路使用者須配合保安員就校內交通及車輛停泊作出的指示。保安處亦會向警方舉報交通意外、危險駕駛、不小心駕駛等交通事故。

在交通意外發生後，黃錦輝駕駛私家車離開現場，期間並未停下，並將該輛私家車停泊於大學宿舍第17苑外。

當晚未能通過酒精測試被捕

當值保安員於同日晚上11時許報案。警方接報到場後，為黃錦輝進行酒精呼氣測試，結果他未能通過測試，警方遂以涉嫌「酒後駕駛」將黃錦輝拘捕。

事件中並無人受傷，但共有三輛車輛受損。案件目前列作「交通意外」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」、「發生交通意外後沒有報案」及「酒後駕駛」，現正由新界南總區交通部意外調查隊第6隊跟進。