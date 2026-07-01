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回歸29周年｜司局長齊撐「七一優惠」 卓永興聯黃偉綸、張國鈞到茶餐廳開餐 楊何蓓茵訪雷生春 何永賢往房委會的旗艦商場「大本型」消費

政情
更新時間：17:09 2026-07-01 HKT
發佈時間：15:53 2026-07-01 HKT

今日（1日）是香港特區成立29周年的大日子，社會各界紛紛推出「期間限定」優惠及免費項目，與全港市民慶祝回歸大日子。特區政府多名司、局長紛紛響應。財政司司長陳茂波在社交平台表示，今日全港洋溢著熱烈的節日氣氛，近3500間食肆及商戶推出慶回歸優惠，與大家同樂。他也有與同事也去了品嚐地道美食，跟大家一起分享歡樂。

政務司副司長卓永興聯同財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞，齊齊到上環一家茶餐廳開餐，享用全單七一折的港式茶記美食，共慶回歸，呼籲市民利用飲食業界提供的7.1優惠，一同歡渡回歸佳日和提升生活的幸福感。

卓永興表示，他們叫了「四喜臨門」燒味拼盤、椒絲腐乳通菜、燒鵝髀瀬粉、酸菜魚米線，形容味道與賣相俱佳。他續指，在堂食全單七一折的吸引下，現場相當旺場，氣氛熱鬧，市民都吃得開懷，更有市民和餐廳員工主動和他們合照留下美好時刻。

 
房屋局局長何永賢則與屋邨管理商業樓宇支援服務組的同事，在七一優惠餐廳用膳。何永賢FB圖片
房屋局局長何永賢則與屋邨管理商業樓宇支援服務組的同事，在七一優惠餐廳用膳。何永賢FB圖片
何永賢前往「共築創業家」項目「Wasabi」購物。何永賢FB圖片
何永賢前往「共築創業家」項目「Wasabi」購物。何永賢FB圖片

茶餐廳7.1折較平日平133元 卓永興形容優惠感受暖暖人情味

卓續說，今日一餐的正價是460元，7.1折後實收327元，平了133元，真的十分優惠，形容慷慨的優惠不只令他感受到暖暖的人情味，更反映出店家濃濃的愛國愛港熱忱，值得點讚。

保安局局長鄧炳強則相約一班民眾安全服務隊（民安隊）少年團團員，前往香港太空館參觀期間限定的「中國載人航天之旅」展覽，共同感受國家航天事業的非凡成就。

參觀期間，鄧炳強向團員分享了曾借調至保安局的警隊人員黎家盈的故事。早上看見黎家盈在天宮空間站展示香港特區區旗，令在場人士深感感動。作為保安局局長及黎家盈的警隊師兄，他表示感到雙倍自豪，並讚揚黎家盈從香港走向太空，為香港青年展示了「敢夢、追夢、圓夢」的奮鬥精神。

另外，公務員事務局局長楊何蓓茵與局內兩位年輕政務主任到訪於1931年建成的雷生春，現時已活化為香港浸會大學中醫藥學院雷生春堂，了解活化後的雷生春如何服務社區，並享用期間限定的七一優惠。

至於商務及經濟發展局局長丘應樺與政助李世華則到麥當勞消費，呼籲市民一家大細出外走走，「齊齊邊食邊玩邊消費」。

房屋局局長何永賢則與屋邨管理商業樓宇支援服務組的同事，到房委會的旗艦商場「大本型」享受七一優惠，並在商場餐廳吃午餐期間，享受了一款寫上「29」的梳乎厘班戟代表香港特區成立29周年。之後她更前往「共築創業家」項目「Wasabi」購物，支持青年創業家，該店也正推出88折七一優惠。

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