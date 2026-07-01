黃錦輝酒駕︱早上仍出席七一升旗禮、酒會 同僚憶述指未見異樣 據悉至今未向立法會主動申報

立法會議員黃錦輝涉酒後駕駛等4宗罪被捕。黃錦輝今早仍有出席升旗禮、酒會，以及慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式。有多名立法會議員表示，早上有和黃錦輝打招呼，對方未見異樣。據了解，黃錦輝至今仍未主動向立法會申報情況，有資深議員正嘗試聯絡他。

有多名立法會監委會委員表示，今次事件情節看似較為嚴重，但沒有市民實名舉報，又或執法部門通報等，甚或當事人主動申報，委員會暫時無法正式啟動程序處理，現在首要是了解相關情況。據了解，有議員早上一度看到黃錦輝與主席李慧琼「密密斟」，未見有特別，當時大家都不知情況。

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有委員亦稱，相信警方調查需時，再到走法律程序都有一段日子，但如情況確實，立法會形象明顯受損，就算最後監委會認為他不宜繼續擔任議員，亦要走程序根據《議事規則》動議譴責對方，此等種種相信會有一段時間要處理。有資深議員更擔心，本月中全體立法會議員訪京，本是回歸後首次成行屬歷史里程碑，現在發生此事，擔心有所影響。

黃錦輝中午12時許在其Facebook專頁發帖，並上載多張照片，神情輕鬆、笑面出席活動。他更在帖文中指，能出席七一升旗儀式與回歸慶祝酒會，內心滿懷喜悅與自豪。

《星島頭條》記者嘗試致電黃錦輝，對方沒有接聽，亦有發訊息關注情況，至今未有回覆。據了解，其議員辦事處同事亦不知悉事件。

記者：郭詠欣