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黃錦輝酒駕｜免影響立會運作 即日起辭去立法會所有職務

政情
更新時間：14:32 2026-07-03 HKT
發佈時間：14:08 2026-07-03 HKT

【黃錦輝/立法會議員/醉駕】立法會議員、中大工程學院副院長黃錦輝周一（6月29日）涉嫌於中文大學校園內連撞兩車後一度離開，因涉嫌酒後駕駛及意外後沒有停車等四罪被警方拘捕，他現時已被中大暫停其在大學的行政職務。黃錦輝今日（3日）再發聲明，表示經過慎重考慮，決定由即日起辭去立法會的所有職務。

黃錦輝表示，就近日所涉及的交通事件，為社會及立法會帶來困擾，謹此深表歉意。為免影響立法會運作，經過慎重考慮後，決定由即日起辭去立法會的所有職務。他續指，現時警方正調查事件，亦已將事件交由律師處理，所以未能作進一步回應，希望大家體諒。

黃錦輝表示過去三年多以來，於立法會工作，為公眾服務，深感榮幸，意義重大，亦獲益良多。雖然離開立法會，但對服務社會的初心和熱誠不變，日後將在不同的崗位上，繼續為公眾、為香港努力。


立法會監察委員會昨（2日）回覆稱，一直非常重視議員的行為操守，亦明白公眾很關注此事件，監委會會按《立法會議員守則》認真嚴肅處理涉及議員行為操守的個案。

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