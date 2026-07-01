回歸29周年︱陳曼琪：香港無論面對什麼挑戰 背後都有祖國作為強大後盾

今日（7月1日）是中國共產黨成立105周年，亦是香港回歸祖國29周年。全國人大代表、香港中律協會長、立法會議員陳曼琪表示，今天是意義非凡的一天，國家的制度優勢，凝聚了全國人民的團結與力量，讓香港既有眼前的穩步發展，更有長遠的奮鬥目標。香港回歸祖國29年來，無論面對什麼挑戰，背後都有祖國作為強大後盾。

陳曼琪在社交平台表示，走中國特色社會主義強國之路，必須牢記百年奮鬥目標、不忘初心使命。國家統籌發展和安全、兼顧國內國際兩個大局，與時俱進、因地制宜——這正正也是香港發揮獨特優勢、積極融入和服務國家發展大局的關鍵所在。

將續以忠誠、專業做好市民與政府之間的橋樑

中共中央總書記習近平今天的發言再次強調，要堅持「一國兩制」、「愛國者治港」，促進香港繁榮穩定。陳曼琪指，這不僅是中華民族偉大復興的重要組成部分，更鼓勵和要求香港提升依法治理效能，積極融入和服務國家發展大局。這是她在全國人大和香港立法會的議會工作中一直秉持的理念。

陳曼琪稱，作為全國人大代表、全國婦聯執委和香港立法會議員，她的核心使命是協助香港更積極主動融入和服務國家發展大局，團結婦女力量，支持和監察特區政府務實改革，提出貼地建議，共同促進經濟、改善民生。她將繼續以忠誠、專業、務實的態度，全力履職，做好市民與政府之間的橋樑。香港定能在國家強國建設中發揮獨特所長，貢獻國家。

