政府首辦慶祝中共成立105周年活動 譚耀宗：應多推黨史教育 了解黨和國家密不可分

「慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式」今日（7月1日）舉行，是首次在港舉辦慶祝中國共產黨成立的相關活動。全國港澳研究會顧問譚耀宗於活動後表示，中國共產黨發展至今，為人民做了大量的貢獻、工作，使國家富強，中華民族亦呈現興旺的景象，而中央很支持香港，亦要求香港對接「十五五」規劃，相信在中國共產黨帶領的中國下，對香港未來前景充滿信心。他亦認為，未來應多推動中國共產黨的教育，了解黨的歷史，讓更多年輕人了解黨和國家是密不可分的。

社會需認識國家是由中國共產黨領導

被問到今次舉辦活動，是否中國共產黨在香港不用再「地下化」，他指出《憲法》已列明黨和國家的密切關係是連成一起，雖然香港是「一國兩制」，社會都需認識國家是由中國共產黨領導下，才取得今天的成就，強調港人對黨及國家越來越多認識及了解，對未來發展非常重要。

至於會否擔心國際對香港自主性的觀感，他表示不擔心，認為這是合情合理的安排，重申香港社會有需要對黨及國家，有進一步的認識和了解，香港更要積極配合中央發出的要求、方針、政策。

記者：郭詠欣

攝影：盧江球